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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد فارس:

مدیران کانون های مساجد به دنبال بررسی راه های جذب جوانان باشند

مدیران کانون های مساجد به دنبال بررسی راه های جذب جوانان باشند

شیراز- سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد فارس گفت: مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید با تحقیق و پژوهش به دنبال بررسی راه های جذب نوجوانان و جوانان باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد فارس، رضا باقری در جمع مدیران، رابطان فرهنگی برادر و خواهر و اعضای کانون های مساجد شیراز با گرامیداشت سخنان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص کانون های فرهنگی و هنری مساجد، گفت: فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری نصب العین فعالیت های فرهنگی مساجد است و موجب افزایش تعامل بین اصحاب مسجد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصحاب مساجد به خصوص مدیران، دست اندرکاران برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید با تحقیق و پژوهش به دنبال بررسی راه های جذب نوجوانان و جوانان باشند، افزود: برای جذب نوجوان و جوان امروز باید به نکات اشاره شده رهبری در این سخنان بسیار توجه کرد زیرا مولفه هایی از جمله مدارا کردن، مجهز شده به صلاح علم، سماحت و نیاز سنجی که توسط معظم له بیان شده است می تواند بر جذب جوانان موثر باشد.

باقری خاطرنشان کرد: با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع امنیت فضای مجازی برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس افزود: این کارگاه با آموزش ویژگی های فضای سایبری، ویژگی های جنگ سایبری، آسیب های تلفن همراه و امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا همراه بود.

حجت الاسلام حسین بشیری امام جماعت و مدیر کانون فرهنگی و هنری مجتمع المهدی نیز گفت: مساجد پایگاه همیشگی و دائمی اسلام است و از این مکان مقدس می توان همه امور را کنترل و مدیریت کرد و مقام معظم رهبری با فرمایشات ارزشمندشان در خصوص کانون های فرهنگی و هنری مساجد اهمیت فعالیت های مساجد را متذکر شدند.

مدیر کانون تخصصی قرآن استان فارس یادآور شد: هرکس در کانون های مساجد خدمت می کند، خدمت عاشقانه برای خداست و ثمره دارد چون خالصانه است.

وی تاکید کرد: همه حرکت های انقلابی ما از مسجد شروع شده است و امروز نیز فعالیت های فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که مرد تحول و حضور کانون در مسجد را احساس کنند.

این برنامه با تجلیل از فعالان خواهر و برادر کانون های فرهنگی و هنری مساجد شیراز، برپایی نمایشگاه معرفی فعالیت های دبیرخانه کانون های مساجد فارس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم همراه بود و شرکت کنندگان در  کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع امنیت فضای مجازی حضور یافتند.

کد مطلب 3813504

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