مدیران کانون های مساجد به دنبال بررسی راه های جذب جوانان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد فارس، رضا باقری در جمع مدیران، رابطان فرهنگی برادر و خواهر و اعضای کانون های مساجد شیراز با گرامیداشت سخنان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص کانون های فرهنگی و هنری مساجد، گفت: فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری نصب العین فعالیت های فرهنگی مساجد است و موجب افزایش تعامل بین اصحاب مسجد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصحاب مساجد به خصوص مدیران، دست اندرکاران برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید با تحقیق و پژوهش به دنبال بررسی راه های جذب نوجوانان و جوانان باشند، افزود: برای جذب نوجوان و جوان امروز باید به نکات اشاره شده رهبری در این سخنان بسیار توجه کرد زیرا مولفه هایی از جمله مدارا کردن، مجهز شده به صلاح علم، سماحت و نیاز سنجی که توسط معظم له بیان شده است می تواند بر جذب جوانان موثر باشد.

باقری خاطرنشان کرد: با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع امنیت فضای مجازی برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس افزود: این کارگاه با آموزش ویژگی های فضای سایبری، ویژگی های جنگ سایبری، آسیب های تلفن همراه و امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا همراه بود.

حجت الاسلام حسین بشیری امام جماعت و مدیر کانون فرهنگی و هنری مجتمع المهدی نیز گفت: مساجد پایگاه همیشگی و دائمی اسلام است و از این مکان مقدس می توان همه امور را کنترل و مدیریت کرد و مقام معظم رهبری با فرمایشات ارزشمندشان در خصوص کانون های فرهنگی و هنری مساجد اهمیت فعالیت های مساجد را متذکر شدند.

مدیر کانون تخصصی قرآن استان فارس یادآور شد: هرکس در کانون های مساجد خدمت می کند، خدمت عاشقانه برای خداست و ثمره دارد چون خالصانه است.

وی تاکید کرد: همه حرکت های انقلابی ما از مسجد شروع شده است و امروز نیز فعالیت های فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که مرد تحول و حضور کانون در مسجد را احساس کنند.

این برنامه با تجلیل از فعالان خواهر و برادر کانون های فرهنگی و هنری مساجد شیراز، برپایی نمایشگاه معرفی فعالیت های دبیرخانه کانون های مساجد فارس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم همراه بود و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع امنیت فضای مجازی حضور یافتند.