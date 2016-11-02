کاهش محسوس دما در مازندران/ بارش برف در مناطق کوهستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی مازندران، بارش‌های شدید و کاهش دما از عصر چهارشنبه موجب آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر شهری در مناطق مختلف استان بویژه در شرق مازندران می شود.

سید محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اواخر امروز چهار شنبه تا ظهر پنجشنبه هفته جاری با تقویت جریانات سرد و مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر شاهد تشدید بارش باران همراه با وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

وی افزود: بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی بصورت برف می شود. که از جمله پیامدهای عبور این سامانه ناپایدار خواهد بود.

رضوی تصریح کرد: بر اساس این سامانه ناپایدار شاهد آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها بویژه در نیمه شرقی استان و اختلال در تردد جاده های کوهستانی بدلیل بارش برف و مه غلیظ خواهیم بود و همچنین دریا بصورت طوفانی پیش بینی می شود.