هشت عضو کابینه یازدهم وارد اصفهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود سلطانی‌فر، وزیر جدید ورزش و جوانان و حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و طیب نیا، وزیر اقتصاد و نیز اسلامیان رئیس اتاق تعاون کشور، دقایقی پیش برای افتتاح چندین طرح عمرانی و شهری وارد فرودگاه اصفهان شدند.

گفتنی است در این سفر قرار است، هریک از وزرا و معاون رئیس جمهور طرح هایی را افتتاح کنند که در همین راستا، معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز ورزشگاه نقش جهان و فاز دوم خط اول قطار شهری اصفهان را افتتاح خواهد کرد.

همچنین افتتاح چندین طرح فولادی آبی در استان اصفهان نیز از برنامه های امروز و فردای، این شش عضو کابینه یازدهم در استان است.