به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداریهای منطقه یک کشور در گرگان گفت: خروجی این نشستها باید به فعالیتهای میدانی و عملی تبدیلشده و تبادل تجربیات بین استانها اتفاق بیفتد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید موردبررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب اجرای آن اندیشیده شود موضوع دولت الکترونیک است.
استاندار گلستان ادامه داد: شعار دولت الکترونیک را میدهیم اما به هر شکل دولت الکترونیک در استانها و در تهران و حتی دولت شکل نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه باید یک استنکاف، بازرسی و ارزیابی در این انجام و این مهم اجرایی شود، اضافه کرد: قیم مآبی در سیستم اداری برخی از دستگاهها دیده میشود و همین امر باعث شد این مهم تحقق نیابد و مباحث به شیو سنتی پیش رود.
وی تأکید کرد: برای تحقق دولت الکترونیک باید سرفصلهای آن تعریف شود و تنها در این صورت میتوان به اجرای آن امید داشت.
صادقلو با تأکید بر اینکه باید نگاه منطقهای در این کارگروهها شکل بگیرد و به مسائل منطقهای بپردازیم، تصریح کرد: ضمانت اجرائی مصوبات کارگروه از اهمیت بالایی برخوردار است و این کارگروه باید به مسائل مهم منطقهای در حوزه اقتصاد، جذب سرمایه و مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی بپردازد.
وی یادآور شد: باید تلاش کنیم در این کارگروهها تنها نگاه مطالبه از دولت نداشته باشیم و از ظرفیتهای بین استانها استفاده کنیم.
استاندار گلستان با تأکید بر اینکه نقش روابط عمومیها در بدنه وزارت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به اهمیت اطلاعرسانی خدمات دولت نیاز است در چارت اداری موردبازنگری قرار گیرد.
وی بابیان اینکه نگاه این کارگروه مالی و اعتبارات بوده و به نظر من باید تجدیدنظری برای رسیدن به اهداف اتفاق بیافتد، متذکر شد: در این کارگروهها باید از امور جاری عبور کنیم و آنها را به یک تصمیمات تحولزا تبدیل کنیم و باید خروجی کارگروههای منطقهای این مهم باشد.
به گفته صادقلو باید بی اندیشیم خاستگاه اولیه که این کارگروهها برای آن تشکیلشده محقق شده یا خیر و باید آسیبهایی که در این مسیر داشتیم مورد ارزیابی قرار گیرد.
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