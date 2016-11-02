به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‎های منطقه یک کشور در گرگان گفت: خروجی این نشست‌ها باید به فعالیت‌های میدانی و عملی تبدیل‌شده و تبادل تجربیات بین استان‌ها اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید موردبررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب اجرای آن اندیشیده شود موضوع دولت الکترونیک است.

استاندار گلستان ادامه داد: شعار دولت الکترونیک را می‎دهیم اما به هر شکل دولت الکترونیک در استان‎ها و در تهران و حتی دولت شکل نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه باید یک استنکاف، بازرسی و ارزیابی در این انجام و این مهم اجرایی شود، اضافه کرد: قیم مآبی در سیستم اداری برخی از دستگاه‌ها دیده می‌شود و همین امر باعث شد این مهم تحقق نیابد و مباحث به شیو سنتی پیش رود.

وی تأکید کرد: برای تحقق دولت الکترونیک باید سرفصل‌های آن تعریف شود و تنها در این صورت می‌توان به اجرای آن امید داشت.

صادقلو با تأکید بر اینکه باید نگاه منطقه‌ای در این کارگروه‎ها شکل بگیرد و به مسائل منطقه‎ای بپردازیم، تصریح کرد: ضمانت اجرائی مصوبات کارگروه از اهمیت بالایی برخوردار است و این کارگروه باید به مسائل مهم منطقه‎ای در حوزه اقتصاد، جذب سرمایه و مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی بپردازد.

وی یادآور شد: باید تلاش کنیم در این کارگروه‎ها تنها نگاه مطالبه از دولت نداشته باشیم و از ظرفیت‎های بین استان‎ها استفاده کنیم.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه نقش روابط عمومی‎ها در بدنه وزارت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به اهمیت اطلاع‎رسانی خدمات دولت نیاز است در چارت اداری موردبازنگری قرار گیرد.

وی بابیان اینکه نگاه این کارگروه مالی و اعتبارات بوده و به نظر من باید تجدیدنظری برای رسیدن به اهداف اتفاق بیافتد، متذکر شد: در این کارگروه‎ها باید از امور جاری عبور کنیم و آن‌ها را به یک تصمیمات تحول‎زا تبدیل کنیم و باید خروجی کارگروه‎های منطقه‎ای این مهم باشد.

به گفته صادقلو باید بی اندیشیم خاستگاه اولیه که این کارگروه‎ها برای آن تشکیل‌شده محقق شده یا خیر و باید آسیب‎هایی که در این مسیر داشتیم مورد ارزیابی قرار گیرد.