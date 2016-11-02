به گزارش خبرنگار مهر، عادل مزاری ظهر چهار شنبه در نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرهای کشور در شهر زنجان، اظهار داشت: نشست هایی که در سطح معاونین فرهنگی مراکز استان ها و کلانشهرهای کشور برگزار می شود موجب ایجاد فضاد تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات شده است.

وی با بیان اینکه شهر زنجان به لحاظ نظافت و زیبایی شهر قابل تمجیدی است، افزود: این شرایط نشان از زحمات و همگرایی مسئولان مدیریت شهری زنجان برای ایجاد چنین فضاهایی در شهر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور مطالبات فرهنگی مردم از شهرداری ها را بالا عنوان کرد و اظهار داشت: امروز انتظار از مدیریت شهری تنها فعالیت های عمرانی نبوده و انتظارات فرهنگی از شهرداری ها بالا است.

مزاری اقدامات شهرداری ها در حوزه فرهنگی را مناسب عنوان کرد و افزود: بخش مهمی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در کشور توسط شهرداری ها مدیریت و اجرایی می شود. اثرگذاری برنامه ها نیز همواره مورد تاکید قرار دارد.

مزاری شهر زنجان را شهری با ویژگی های فرهنگی مهم دانست و تاکید کرد: امرو باورهای عمیق دینی مردم زنجان موجب شده تا آسیب های اجتماعی در این شهر کاهش یابد. این شهر جزو شهرهای با آسیب اجتماعی کم محسوب می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور الگوگیری از شهرهای موفق کشور در حوزه فرهنگی را مورد تاکید قرارداد و خاطر نشان کرد: تبریز به عنوان شهر بدون گدا و همچنین کاهش زباله در شهر اصفهان به عنوان مواردی است که می توان از آن ها یاد کرد.

وی تبال تجربیات و اطلاعات را از محاسن نشست های مشترک معاونان فرهنگی شهرهای کشور عنوان کرد و اظهار داشت: باید نسبت به استفاده بهینه از تجربیات بکدیگر تلاش کنیم