اجرای ۲۰۷ پروژه بهداشتی با ۱۰۵ میلیاردتومان اعتبار در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌اله موسوی‌بهار ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان به اجرای ۲۷۰ پروژه بهداشتی با اختصاص و جذب ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار در استان همدان اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: برای اجرای این پروژه پیوست سلامت تعریف شده است تا تمام استانداردها رعایت شود.

موسوی‌بهار با اشاره به اهمیت ویژه به بخش بهداشت در طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: توجه به سلامت و تغذیه مردم و جلوگیری از شیوع بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی _ عروقی، سکته، دیابت، سرطان و حوادث ترافیکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازخوردهای حوزه بهداشت همانند درمان نیست و به مرور تغییرات و اثرات آن در جامعه نمایان می‌شود، گفت: ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و باید با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها از ابتلا مردم به سرطان و دیگر بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری کرد.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه سرویس‌های بهداشتی مدارس، پایانه‌های مسافربری، ورزشگاه‌ها و رستوران‌های بین راهی وضع مناسبی ندارند، عنوان کرد: باید به این موضوع توجه کافی شود چراکه سرویس بهداشتی آلوده موجب انتقال بیماری می‌شود.

وی با تأکید بر تشویق مردم به ورزش و کاهش مصرف نمک و شکر، اظهار داشت: دستگاه سی. تی آنژیوگرافی برای نصب در مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان با ۸ میلیارد تومان اعتبار خریداری شده است درحالی که با تغذیه مناسب و عدم مصرف دخانیات می‌توان از ابتلای مردم به بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کرد.