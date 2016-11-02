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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد:

اجرای ۲۰۷ پروژه بهداشتی با ۱۰۵ میلیاردتومان اعتبار در استان همدان

اجرای ۲۰۷ پروژه بهداشتی با ۱۰۵ میلیاردتومان اعتبار در استان همدان

همدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از اجرای ۲۰۷ پروژه بهداشتی با ۱۰۵ میلیاردتومان اعتبار در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌اله موسوی‌بهار ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان به اجرای ۲۷۰ پروژه بهداشتی با اختصاص و جذب ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار در استان همدان اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: برای اجرای این پروژه پیوست سلامت تعریف شده است تا تمام استانداردها رعایت شود.

موسوی‌بهار با اشاره به اهمیت ویژه به بخش بهداشت در طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: توجه به سلامت و تغذیه مردم و جلوگیری از شیوع بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی _ عروقی، سکته، دیابت، سرطان و حوادث ترافیکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازخوردهای حوزه بهداشت همانند درمان نیست و به مرور تغییرات و اثرات آن در جامعه نمایان می‌شود، گفت: ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و باید با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها از ابتلا مردم به سرطان و دیگر بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری کرد.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه سرویس‌های بهداشتی مدارس، پایانه‌های مسافربری، ورزشگاه‌ها و رستوران‌های بین راهی وضع مناسبی ندارند، عنوان کرد: باید به این موضوع توجه کافی شود چراکه سرویس بهداشتی آلوده موجب انتقال بیماری می‌شود.

وی با تأکید بر تشویق مردم به ورزش و کاهش مصرف نمک و شکر، اظهار داشت: دستگاه سی. تی آنژیوگرافی برای نصب در مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان با ۸ میلیارد تومان اعتبار خریداری شده است درحالی که با تغذیه مناسب و عدم مصرف دخانیات می‌توان از ابتلای مردم به بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کرد.

کد مطلب 3813548

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