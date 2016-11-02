به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با مدیران حوزه هنری، نظرات و دیدگاه‌های مسئولان واحدهای مختلف این مجموعه را شنید و از آخرین تولیدات و دستاوردهای حوزه هنری با خبر شد.

در این نشست محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده قائم مقام رئیس و مدیرعامل سازمان سینمایی حوزه، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری، علیرضا معینی بخش معاون اداری و مالی حوزه هنری، خسرو زینال‌پور معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری، مریم ملک قائم مقام معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری، محمدعلی قربانی مشاور اجرایی سازمان سینمایی، سیدمحمد حسینی رئیس شورای متن سازمان سینمایی حوزه هنری، محمدرضا شفاه مدیرعامل باشگاه فیلم سوره، محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، محمدرضا رضاپور دبیر ماهنامه نقد سینما، سیدعلی آل احمد مدیر بهره‌وری و توسعه سازمانی، احسان کریمخانی مشاور فناوری اطلاعات سازمان سینمایی حوزه هنری حضور داشتند.

حوزه هنری باید به جبهه هنر انقلاب اسلامی تبدیل شود

پژمان‌فر در این نشست مشترک گفت: من به حوزه هنری علاقه قلبی دارم و تعلق خاطر من به این مجموعه باعث این دیدار شد. امروزه به غیر از مسیر هنر نمی‌توان انقلاب اسلامی ایران را به دنیا و حتی نسل جدید شناساند. نسل جوان ما هنوز سوالاتی درباره انقلاب اسلامی دارند که به آن‌ها نباید پاسخ امنیتی داد. بلکه پاسخ فرهنگی، قانع کننده است. ما نیازمند فهم مشترکی از انقلاب به واسطه سینما هستیم و هیچ رسانه دیگری نمی‌تواند به اندازه سینما در ایجاد این درک تاثیرگذار عمل کند.

وی با انتقاد از خروجی آنتن صداوسیما و برخی فیلم‌های در حال اکران افزود: آنچه که در صداوسیما پخش می‌شود یا فیلم‌هایی که در سینما اکران می‌شود، آن چیزی نیست که باید پخش شود. حال آن که مردم مشکلات و ابهاماتی دارند که باید در این رسانه‌ها به آن‌ها پاسخ گفته شود. اما ما برای کدام مساله گفتمان انقلاب اسلامی پاسخ درخوری ارائه کرده‌ایم؟! فیلم‌های سینمایی عمدتا ماحصل نگاه شخصی فیلمساز بوده‌اند تا دغدغه و مساله حاکمیت.

این نماینده مجلس با بیان این که حوزه هنری باید به جزئی‌ترین لایه‌های هنر وارد شود، ادامه داد: حوزه هنری باید جبهه فرهنگی انقلاب باشد و به جبهه ای تبدیل شود که نیروهای آن با نگاه خالص انقلابی خروجی کیفی را در عرصه هنر به دست دهند. این نگاه هرچه خالصانه‌تر باشد خروجی بهتری را شاهد خواهیم بود. اگر می‌خواهیم به دنیا بفهمانیم که می‌توانیم، حوزه هنری باید به جزئی‌ترین مسائل سینما از شکل‌گیری قصه تا ساخت و پخش و سالن داری آن ورود کند. نباید اجازه دهیم که حوزه هنری در مسیر فعالیت خود دچار روزمرگی شود.

پژمان فر در پایان ضمن قول مساعدت مالی به حوزه هنری در اعتبارات بودجه سال آتی بیان کرد: مجلس در اعتبارات مالی به حوزه هنری کمک خواهد کرد. اما می‌توان مسیرهای مالی دیگری را هم برای تامین درآمدها پیدا کرد. در این زمینه می‌توان از مردم کمک گرفت که خود بزرگترین سرمایه‌های این کشور هستند.

حوزه هنری در هیچ مقطعی تا این اندازه از استعدادهای جوان و انقلابی برخوردار نبوده است

محسن مومنی شریف مدیرعامل حوزه هنری نیز در این نشست گفت: دغدغه من در حال حاضر بی اعتنایی و تلقی سطحی برخی مسئولان دولتی به فرهنگ و هنر کشور است که شایسته کشوری با سابقه سی و چند سال انقلاب نیست. کشوری که امثال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و... را در خود پرورش داده حالا به کجا رسیده است و مسئولان فرهنگی آن بعضا از ارزش‌ها فاصله گرفته‌اند و این وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس را برای بهبود این وضعیت سخت می‌کند.

وی با اشاره به این که حوزه هنری در وضعیت فعلی به دلیل محدودیت‌های مالی از نقطه مطلوب و ایده آل خود فاصله دارد، بیان کرد: انتظارات از حوزه هنری بیشتر از این‌هاست و ما از نقطه ایده‌آل خود فاصله داریم و خود به این امر واقفیم. با این حال در حوزه نیروی انسانی در هیچ مقطعی حوزه هنری تا این اندازه از استعدادهای جوان و انقلابی در هنر بهره نبرده است.

مومنی شریف ادامه داد: داعش سر بر می‌آورد و می‌رود اما تاثیر آن علیه انقلاب به این زودی‌ها رفتنی نیست و آنچه منجر به از بین رفتن این تاثیر خواهد شد، اقدام فرهنگی مستمر و مداوم است. این مهم نیز با تربیت نیروهای انسانی توانمند محقق می‌شود که در حوزه هنری مورد توجه است و من نظیرش را درجایی سراغ ندارم.

حوزه هنری قرارگاه هنر انقلاب است

حمزه زاده هم در این نشست ضمن تشریح ابعاد و اهداف و برنامه‌های گسترده حوزه هنری و سازمان سینمایی عنوان کرد: حوزه هنری قرارگاهی برای هنر انقلاب است. این نهاد، خانه هنرمندان انقلابی و قرارگاه هنر انقلاب است و سعی مان این است که در جبهه فرهنگی انقلاب پیشرو و رو به جلو باشد.

وی ادامه داد: سازمان سینمایی حوزه هنری یکی از مراکز زیرمجموعه حوزه هنری انقلاب اسلامی است که نقش مهمی در تولید، سیاستگذاری و حمایت از سینمای ایران دارد. این سازمان همچنین با داشتن سالن‌های متعدد سینما تاثیر مهمی در اکران فیلم‌ها ایفا می‌کند. حوزه هنری یکی از نهادهای فرهنگی هنری است که هم در تولید محتوا فعالیت دارد و هم در همراهی و همکاری با تولیدکنندگان آثار فرهنگی و دیگر نهادهای فرهنگی انقلابی به عرضه و حمایت از هنر و فرهنگ مدنظر جمهوری اسلامی اقدام می‌کند.

به گفته قائم مقام حوزه هنری افزایش تولید فیلم‌ در جهت حمایت از هنر ارزشی و انقلابی و حرکت به سمت تولید آثار با محتواتر و تشویق تولیدکنندگان سینما به این سمت و نیز، تولید فیلم‌های نجیب، دغدغه‌مند، کمدی پاک و سالم از رویکردهای حوزه است.

مدیرعامل سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: تولید متن مطابق با معیارهای فکری و معرفتی حوزه هنری جزو اولویت‌های ماست و در این راستا نیز اولویت هم با اقتباس از آثار ادبی و تاریخ شفاهی تولید شده درحوزه هنری است. معرفی سینماگران جوان انقلابی یکی دیگر از اولویت‌های کاری این سازمان است. طبیعی است که در هر سال تعدادی چهره‌های جدید به دنیای فیلمسازی ایران وارد می‌شوند که در این میان حوزه هنری به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها در زمینه هنر انقلاب، وظیفه خود می‌داند که هر سال فیلمسازان جوان مومن و همسو با دیدگاه‌های انقلاب را معرفی و از آثار آنها حمایت کند.

وی محور دیگر فعالیت سازمان سینمایی حوزه هنری را حمایت از بخش توزیع و نمایش فیلم‌ها خواند و افزود: حوزه هنری در فیلم‌هایی که به دیدگاه‌هایش نزدیک باشند، نه به عنوان سرمایه‌گذار در تولید محتوا، در مرحله پس از تولید و به عنوان پخش و اکران کننده نیز، همکاری می‌کند. معمولا در آخرین نقطه تولید و برای اتمام پروژه‌ها، حوزه هنری پرداخت‌هایی به فیلم‌ها دارد و همچنین حق پخش در سینماها و در ادامه پخش DVD آنها را نیز خریداری می‌کند. علاوه بر آن، بازارِ فیلم‌های کوتاه و تجربی تولیدی در باشگاه فیلم سوره و مرکز مستند، تلویزیون است و ما تعامل خوبی با سازمان صدا و سیما داریم.

هدفگذاری تولید متن در حوزه بر اساس اولویت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه است

در بخش دیگری از این جلسه سیدمحمد حسینی رئیس شورای متن سازمان سینمایی حوزه هنری با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد و جذب استعدادهای جوان در حوزه نویسندگی گفت: مرکز تولید متن حوزه هنری با این هدف افتتاح شده است که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بهره‌گیری از نویسندگانی که دراین مرکز تربیت می‌شوند، به تولید آثاری با نگاه خاص هنری داشته باشد.

وی افزود: ضمن این که در این شیوه آثار حوزه هنری از مرحله تولید متن تا پخش، در یک سمت و سو حرکت می‌کند. هدفگذاری تولید متن در حوزه بر اساس اولویت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه صورت می‌گیرد.

کمپانی بودن حوزه هنری آن را از رقبا متمایز می‌کند

احسان کریمخانی هم به عنوان دیگر سخنران این نشست، با نام بردن از حوزه هنری به عنوان یک کمپانی در تولید و پخش محصولات فرهنگی و هنری گفت: در صحبت از مستند، پخش و جایزه گرفتن اهمیت دارد. در صحبت از فیلم‌های سینمایی به بحث صنعت سینما ورود می‌کنیم. صحبت از سینماداری هم نیازمند تحلیل و بررسی است. اگرچه ممکن است در همه این حوزه به صورت مجزا رقیبان یا بدیل‌هایی بعضا قوی تر از حوزه هنری مشغول به فعالیت باشد و موفقیت‌هایی کسب کند، اما آنچه حوزه هنری را منحصر به فرد می‌کند، تاثیرگذاری و نقش آفرینی آن در همه این حوزه‌های فرهنگی و هنری است که به مثابه یک کمپانی به موضوعات یا بخش‌هایی وارد می‌شود که شاید هرکس یا هر مرکزی جسارت پرداختن به آن را ندارد.

وی با بیان این که برای تاثیرگذاری در عرصه هنر باید به تاسیس کمپانی‌های تولید آثار هنری همت شود، ادامه داد: اگر بخواهیم در عرصه فرهنگ و هنر، فعالیت‌های جدی، با ثبات و ماندگاری انجام دهیم، باید چند کمپانی در این حوزه راه اندازی کنیم و به نظرم این موضوع می‌تواند مساله ای استراتژیک برای مسئولان و متولیان فرهنگ و هنر کشور باشد.

حوزه هنری می‌خواهد به انقلاب کمک کند

محسن یزدی مدیر مرکز مستند حوزه هنری هم در ادامه نشست با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از به روز بودن موضوعات و سوژه‌های مستندسازی در این مجموعه صحبت و خاطرنشان کرد: حوزه هنری می‌خواهد به انقلاب اسلامی کمک کند و گام مثبتی برای حفظ و پاسداشت ارزش‌های آن بردارد. در مرکز مستند حوزه هنری با این هدف موضوعات روز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برخی تولیدات مستند حوزه هنری افزود: ترحیم‌های آمریکا درباره سوریه، بحث تکفیری‌ها، ساخت تنها مستند جامع درباره انتخابات آمریکا و... از جمله تولیداتی است که در این مرکز اخیرا صورت گرفته و این به روز بودن جز با حمایت مدیران مجموعه انجام نمی‌شد و نمی‌شود. امیدوارم ارتباط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حوزه هنری بیشتر شود و استمرار داشته باشد.

حوزه هنری خاکریز بصیرت هنر انقلاب اسلامی است

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری هم گفت: حوزه هنری خاکریز بصیرت هنر انقلاب اسلامی است و ضرورت‌ها و نیازهای امروز جامعه ایران و جهان، هجمه گسترده شبکه‌های ماهواره ای و جنگ نرم، اقتضائات امروز ایران و کارشکنی و کاستی‌های بدنه دولتی نیز بار مسئولیت تشکیلات حوزه هنری را بویژه در فضای سینما مهم تر و حساس تر کرده است اما این حوزه با برخورداری از نزدیک به چهار دهه کارنامه درخشان فعالیت همچنان در هنر سرآمد عمل می‌کند و جریان ساز است.

وی با بیان این که حوزه هنری تنها تشکیلات و پایگاهی است که از مراحل ابتدایی آموزش و جذب هنرمندان جوان تا تربیت آن‌ها با روحیه انقلابی و معرفی به سینما حرفه ای را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: حوزه هنری در حال حاضر نزدیک به یک دوم سالن‌های سینما را در اختیار دارد و نگرانی برخی از تهیه کنندگان سینما مبنی بر این که اگر یکسری شاخص‌ها را در فیلمسازی رعایت نکنند، از این ظرفیت گسترده محروم خواهند شد، باعث تولید فیلم‌هایی شده که خانواده‌ها را برای تماشا به سینما بکشاند.

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری در ادامه گفت: سازمان سینمایی حوزه هنری هم در عرصه سیاستگذاری و تولید سینمایی و هم در بستر جریان سازی فرهنگی همواره نقش آفرین بوده است. جدای از پیشینه درخشان حوزه در سینمای انقلاب در سال‌های اخیر به رغم کم مهری به آثار و موضوعات استراتژیک نظام حوزه با همه محدودیت منابع و مشکلات ورود جدی داشته و ساخت آثاری چون: «مزار شریف» که تنها فیلم مرتبط با یک اتفاق بین‌المللی جمهوری اسلامی است و آثاری دیگری همچون: «آنتراکت» (در باره یک سرباز اسرائیلی)، «ما ایستاده‌ایم» (نماهنگ حماسی و درخشان ضد آمریکایی و مرتبط با ناو وینسنس)، «چای روضه» درباره محرم، «ولد» درباره کشورهای عربی، «ارغوان» درباره مدافعان حرم، «دایو» درباره شهدای غواص و ده‌ها موضوع بر اساس ضرورت فرهنگی اجتماعی روز جامعه از آن جمله است.

به گفته وی، ترویج سینمای پاک در تولید، ترویج و سینماداری/ اهتمام وتوجه ویژه به سینمای استراتژیک / توجه به رویدادها و فرازهای مهم تاریخ معاصر/ توجه به موضوعات مبتلابه جامعه: تحکیم خانواده، سبک زندگی، مناسبات خانودگی، شهدا، داعش، و ... / سیاستگذاری در راستای دغدغه‌ها . منویات و مطالبات رهبری، تربیت نیروی انسانی همراه با جوان گرایی، کیفی گرایی و انقلابی گری، حمایت و تشویق جریانات فرهنگی انقلابی، کمک به رویدادهای مهمی چون: جشنواره مقاومت و کنگره‌های شهدا رویکردهایی است که حوزه هنری به عنوان بزرگ‌ترین کمپانی فرهنگی سینمایی انقلاب اسلامی همواره دارد. حوزه همچنین، به عنوان دارنده بزرگ‌ترین گنجینه‌های مطالعاتی و ادبی در همه عرصه‌ها بویژه دفاع مقدس و ... تامین کننده بسیاری از محتوای فرهنگی سینماست.

مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت افزود: در واقع حوزه هنری در زمینه سکانداری سینما این دغدغه و نگرانی از عدم نمایش بعضی فیلم‌ها را برای تهیه‌کنندگان ایجاد کرده و همین موضوع به کیفی شدن فیلم‌ها منجر شده است.

عشیری در سخنانش، با اشاره به بانک جامع اطلاعاتی سینمای ایران سازمان سینمایی حوزه هنری گفت: سینمای ایران با بیش از ١٠٠ سال سابقه فیلمسازی از وجود قریب به هزاران متخصص فنی و هنری در زمینه‌های گوناگون بهره گرفته و کیفیت سینمای ایران را باید محصول تلاش‌های فنی، استعدادها و مایه‌های هنری این افراد دانست و بی شک گردآوری نام، مشخصات و تنظیم فهرستی از آثار و فعالیت هنرمندان و سینماگران و فعالان این عرصه یکی از ضروریات عمده در پژوهش‌های تاریخی سینمای ایران است.

وی ادامه داد: اطلاعات ۳۲ هزار و ۴۳۹ سینماگر از سال ۱۳۰۹، سه هزار و ۵۰۷ پروند فیلم - پرونده فیلم‌های سینمایی به تفکیک سال تولید از ۱۳۰۹ تاکنون شامل: آلبوم عکس‌ها، خلاصه داستان و تیتراژ ، اطلاعات ۷۶۵ شرکت و مرکز، پرونده کامل جشنواره‌های مهم سینمایی(شامل قوانین و مقررات، فیلم‌ها، جوایز، تصاویر و...) و اطلاعات اعضای صنوف مختلف سینمایی به عنوان مثال: آمار و اطلاعات تعداد چهار هزار و ۲۷ نویسنده، چهل و هفت هزار و ۵۲۲ بازیگر، سه هزار و ۸۱۴ تهیه کننده سینما و همینطور، آمار بقیه صنوف مثل صدابردار- منشی صحنه- تدوین و... در این بانک گردآوری شده است.

عشیری در پایان با اشاره به شان و جایگاه قانون گذاری مجلس و سکان داری حوزه هنری در عرصه هنر به اهمیت افزایش تعامل این دو اشاره کرد.

بازسازی سالن‌های سینمای حوزه هنری سکانداری این مجموعه را حفظ می‌کند

معینی بخش معاون اداری و مالی حوزه هنری نیز به عدم تخصیص کامل بودجه مصوب مجلس در سال جاری به حوزه هنری و مشکلات مالی این مجموعه اشاره کرد و گفت: با وجود این که چند سالی است که مجلس افزایش بودجه حوزه هنری را مصوب کرده است اما دولت در تخصیص آن را به اسم لایحه باقی گذاشته است. طی ۹ ماه گذشته تنها ۵۷ درصد بودجه مصوب به حوزه هنری تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن حقوق کارکنان به ۴۷ درصد کاهش می‌یابد.

وی افزود: حوزه هنری تا سال ۸۱ از بودجه دولتی برخوردار نبود و درآمدهای آن از محل فروش و انحصار واردات سیگار تامین می‌شد. تا این که در سال ۸۲ ردیف بودجه برای آن در مجلس دیده شد و اکنون بودجه ۳۰ میلیاردی برای این مجموعه در قیاس با بودجه برخی از نهادها و سازمان‌ها با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های آن بسیار ناچیز است.

معاون اداری و مالی حوزه هنری با اشاره به ضرورت بازسازی سینماهای تحت اختیار حوزه هنری عنوان کرد: خواسته ما از کمیسیون فرهنگی مجلس این است که در سال ۹۶ شرایط بهتری را در بودجه برای حوزه هنری در نظر بگیرند. ضمن این که با توجه به نیاز برخی از سالن‌های سینماها به بازسازی به جای جریان یافتن سرمایه در بخش خصوصی بودجه ای به بازسازی این سالن‌های قدیمی اختصاص داده تا تاثیرگذاری و هدایت حوزه هنری در عرصه سینما همچنان حفظ شود.