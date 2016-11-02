نبود رقابت با کشورهای دیگر چالش مهم در صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چها شنبه در همایش روز ملی صادرات در استان زنجان با بیان اینکه در این مراسم از ۱۰ صادر کننده نمونه صادراتی تجلیل می شود، اظهار کرد: هر ساله این مراسم در استان برگزار می‌شود ولی در مراسم امسال تعداد صادرکنندگان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد صادرکنندگان برای اولین بار به عنوان واحد نمونه معرفی می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بر اهمیت صادرات اشاره کردو گفت: اهمیت صادرات بالا است ولی صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از اهمیت بالاتری برخوردار است.

جمیلی تاکید کرد: باید میزان صادرات را به کشورهای همسایه نیز ارتقاء دهیم و میزان صادرات افزایش یابد.

وی با بیان اینکه باید از تولیدات داخلی حمایت شود، افزود: توجه به این امر مهم توسعه اشتغال و توسعه تولید داخلی را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه باید مصرف کالای داخلی در استان تقویت شود و تحقق این امر مهم نیازمند فرهنگسازی است، تصریح کرد: صادرکنندگان علاوه‌بر رقابت با تجار داخلی باید با صادرکنندگان خارجی نیز رقابت کنند.

جمیلی به چالش های فراروی صادرات اشاره کردو گفت: نبود نقدینگی و عدم رقابت با کشورهای دیگر چالش مهم درصادرات است و باید بانکها همکاری لازم را با صادر کنندگان داشته باشند.

در ادامه این مراسم مدیر عامل تعاونی خدمات بازرگانی زنجان گفت: عمده‌ترین مشکل در بحث صادرات در بحث لجستیک است و این مشکل در حمل‌ونقل گریبانگیر صادرکنندگان است.

مهدی رنگ رونا افزود: عمر بالای ناوگان و کم بودن تعداد ناوگان حمل‌ونقل استاندارد نیز مشکل مهم در صادرات است.

وی تصریح کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ملی است و مالیات بر ارزش افزوده حق دولت است و باید ۹ درصد خود را دریافت کند.