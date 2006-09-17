نفجم به ديدار نيمه نهايي رسيد/ مدال برنز ملي پوش ايران قطعي شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به تايلند، در ادامه مسابقات جام جهاني تكواندو كه در تايلند برگزار مي شود صبح امروز نفجم موفق شد در بازي نخست مقابل كريستين سوتكوف از كرواسي به برتري دست پيدا كند و در ديدار دوم لوييز ري يس از آمريكا را شكست داد.

تكواندوكار وزن اول كشورمان دقايقي پيش موفق شد با نتيجه چهار بر صفر مقابل سرگئي كولب از آلمان به برتري دست پيدا كند و به ديدار نيمه نهايي اين رقابت ها راه يابد. نفجم تا ساعتي ديگر با برنده ديداركره جنوبي و تركيه ديدار خواهد كرد.

با راهيابي فيض الله نفجم به مرحله نيمه نهايي مسابقات تكواندو جام جهاني مدال برنز او در اين مسابقات قطعي شده است.