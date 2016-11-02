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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۵

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی به مناسبت ۱۳ آبان؛

آمریکائی ها خوی کودتاگری و استکباری خود را حفظ کرده‌اند

آمریکائی ها خوی کودتاگری و استکباری خود را حفظ کرده‌اند

تبریز - در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی به مناسبت ۱۳ آبان آمده است؛ آمریکائی ها خوی کودتاگری و استکباری خود را حفظ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن جنایت آل سعود در یمن و سوریه و آمریکائیهای شیطان صفت، از عموم مردم متدین ایران برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت به عمل آورد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تاریخ گواه رشادت و شهامت ملت انقلابی و سرافراز ایران است که برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال کیان اسلامی خود از هیچ چیز فروگذار نبوده‌اند و همیشه در کنار مظلومین برای تحقق اسلام محمدی(ص) مجاهدت کرده‌اند.

۱۳ آبان با وقایعی چون تبعید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به ترکیه و شهادت دانش آموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه توسط طاغوتیان و تسخیر لانه جاسوسی سندی از شجاعت و غیرت بی‌مثال مردمی را به نمایش می‌گذارد که امروز در برابر زیاده‌خواهی استکبار و حامیان آن ایستاده است.

در این میان، درایت و هوشمندی رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبری عالمانه رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای در کنار بصیرت و آگاهی مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و اسلامی خود را در برابر هجمه‌ها و خیانتکاری و خدعه‌های استکبار حفظ کرده است بلکه آن را به کشتی برای نجات بشر از یوغ ظلم تبدیل کرده و الگوی تمام عیار برای آزادی‌خواهان جهان بدل شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ۱۳ آبان امسال در حالی فرا می‌رسد که فرزندان غیرتمند ایران اسلامی همچون ۸ سال دفاع مقدس جوانمردانه در کنار برادران دینی خود در مقابل افراطی‌گری ایستاده و با نثار خون خویش در دفاع از حرمین شریفین نقش ماندگار خود را حک می‌کنند و در این بین دشمنان بشریت و اسلام از هیچ کشتاری در اقصی نقاط جهان برای سرکوب مسلمانان کوتاهی نمی‌کنند.

اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در این بیانیه افزوده است: ما خادمین فرهنگی استان امسال نیز با مشت‌های گره کرده در کنار دانش آموزان و دانشجویان گرامی اقدامات سفاکانه آمریکا و مزدورانش در منطقه خاورمیانه را محکوم کرده و بر ادامه نهضت مقاومت تا پیروزی نهایی که همان ظهور منجی عالم بشریت است ادامه خواهیم داد.

در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی از عموم مردم متدین و همیشه در صحنه آذربایجان به ویژه روحانیت معظم، خانواده‌های شاهد و ایثارگر، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی، انجمن‌های اسلامی، مساجد، ادارات، کارخانجات، بانک‌ها، اصناف، مراکز درمانی، جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی، کانون‌های دینی و فرهنگی، فعالان قرآنی و عموم مردم سرافراز ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور حماسی خویش در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری با همصدایی، برگ زرینی دیگر را در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران خلق نمایند.

کد مطلب 3813587

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