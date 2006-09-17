غربي ها در حال بررسي برگزاري نشستي با ايران هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ديپلماتهاي غربي اين برنامه ريزي را بسيار نرم و انعطاف پذير تشريح كردند و بعيد دانستند كه تا رايزني مقامهاي كليدي در نيويورك درباره برگزاري اين نشست، تصميمات قطعي گرفته شود .
مقامهاي غربي روزهاي يكشنبه و دوشنبه برسر موضوعات فرعي نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل رايزني خواهند كرد.
يك ديپلمات خاطرنشان كرد :"مسئله اين است كه آيا ممكن است نشستي كه حضور آمريكا لازم نباشد، برگزار شود؟ كه به ايرانيها اجازه دهد بگويند روند مذاكرات آغاز شده است و در نتيجه، تصميم بگيرند تعليق غني سازي اورانيوم را از سربگيرند".
اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، ادعا كرد :"فشارها بر ايران در هفته جاري افزايش خواهد يافت ".
مقامهاي آمريكايي در گفتگو با رويترز خاطرنشان كردند :"ايده برگزاري چنين نشستي احتمالا در سطح وزراي امورخارجه مطرح شده است، اما آنها درباره احتمال برگزاري و نتايج آن جانب احتياط را در پيش گرفتند و يكي از مقامها درباره برگزاري اين نشست ابراز ترديد كرد".
اين مقام آمريكايي بيان داشت :"آنها روزهاي يكشنبه يا دوشنبه پس از رسيدن به نيويورك و شنيدن نتايج گفتگوهاي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، اطلاعات بيشتري درباره
احتمال برگزاري اين نشست كسب خواهند كرد" .
آمريكا خواستار اعمال تحريم عليه ايران است، اما چين و روسيه و تعدادي از كشورهاي اروپايي خواهان حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند.
قدرتهاي غربي پيشتر اعلام كردند كه آنها پس از اعلام تعليق غني سازي اورانيوم و اثبات آن، با ايران مذاكره خواهند كرد و آمريكا نيز همواره بر تعليق غني سازي اصراردارد .
يك ديپلمات اروپايي درباره شكستن بن بست هسته اي غرب و ايران خاطر نشان كرد كه براي شكستن اين بن بست ممكن است لازم باشد كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه در سطح مقامهاي ارشد با ايران در هفته جاري نشستي را برگزار كنند .
انتظار مي رود كه موضوع هسته اي ايران از موضوعات مورد توجه در نشست سال جاري مجمع عمومي سازمان ملل باشد و چندين نشست و سخنراني نيز درباره اين موضوع برگزار شود .
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