غربي ها در حال بررسي برگزاري نشستي با ايران هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ديپلماتهاي غربي اين برنامه ريزي را بسيار نرم و انعطاف پذير تشريح كردند و بعيد دانستند كه تا رايزني مقامهاي كليدي در نيويورك درباره برگزاري اين نشست، تصميمات قطعي گرفته شود .

مقامهاي غربي روزهاي يكشنبه و دوشنبه برسر موضوعات فرعي نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل رايزني خواهند كرد.

يك ديپلمات خاطرنشان كرد :"مسئله اين است كه آيا ممكن است نشستي كه حضور آمريكا لازم نباشد، برگزار شود؟ كه به ايرانيها اجازه دهد بگويند روند مذاكرات آغاز شده است و در نتيجه، تصميم بگيرند تعليق غني سازي اورانيوم را از سربگيرند".