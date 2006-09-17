  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

رويترز:

غربي ها در حال بررسي برگزاري نشستي با ايران هستند

ديپلماتهاي آمريكايي و اروپايي روز گذشته اعلام كردند كه كشورهاي غربي در حال بررسي برگزاري نشستي مشترك با ايران در هفته جاري بدون حضور آمريكا هستند كه اين نشست به عنوان راهي براي حل اختلافات بر سر موضوع هسته اي تهران است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ديپلماتهاي غربي اين برنامه ريزي را بسيار نرم و انعطاف پذير تشريح كردند و بعيد دانستند كه تا رايزني مقامهاي كليدي در نيويورك درباره برگزاري اين نشست، تصميمات قطعي گرفته شود .

مقامهاي غربي روزهاي يكشنبه و دوشنبه برسر موضوعات فرعي نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل رايزني خواهند كرد.

يك ديپلمات خاطرنشان كرد :"مسئله اين است كه آيا ممكن است نشستي كه حضور آمريكا لازم نباشد، برگزار شود؟ كه به ايرانيها اجازه دهد بگويند روند مذاكرات آغاز شده است و در نتيجه، تصميم بگيرند تعليق غني سازي اورانيوم را از سربگيرند".

اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، ادعا كرد :"فشارها بر ايران در هفته جاري افزايش خواهد يافت ".

مقامهاي آمريكايي در گفتگو با رويترز خاطرنشان كردند :"ايده برگزاري چنين نشستي احتمالا در سطح وزراي امورخارجه مطرح شده است، اما آنها درباره احتمال برگزاري و نتايج آن جانب احتياط را در پيش گرفتند و يكي از مقامها درباره  برگزاري اين نشست ابراز ترديد كرد".

اين مقام آمريكايي بيان داشت :"آنها روزهاي يكشنبه يا دوشنبه پس از رسيدن به نيويورك و شنيدن نتايج گفتگوهاي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، اطلاعات بيشتري درباره
احتمال برگزاري اين نشست كسب خواهند كرد" .

آمريكا خواستار اعمال تحريم عليه ايران است، اما چين و روسيه و تعدادي از كشورهاي اروپايي خواهان حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند.

قدرتهاي غربي پيشتر اعلام كردند كه آنها پس از اعلام تعليق غني سازي اورانيوم و اثبات آن، با ايران مذاكره خواهند كرد و آمريكا نيز همواره بر تعليق غني سازي اصراردارد .

يك ديپلمات اروپايي درباره شكستن بن بست هسته اي غرب و ايران خاطر نشان كرد كه براي شكستن اين بن بست ممكن است لازم باشد كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه در سطح مقامهاي ارشد با ايران در هفته جاري نشستي را برگزار كنند .

انتظار مي رود كه موضوع هسته اي ايران از موضوعات مورد توجه در نشست سال جاري مجمع عمومي سازمان ملل باشد و چندين نشست و سخنراني نيز درباره اين موضوع برگزار شود .

کد مطلب 381365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها