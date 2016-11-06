سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح موضوع احتمال تقلب در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی یکی از نامزدها، گفت: سابقه اعتراض به نتیجه انتخابات به گذشته بازمیگردد و این بار اول نیست که این موضوع مطرح میشود.
وی با بیان اینکه در دورههای گذشته نیز این موضوع را داشتیم که به یک نوعی آن را حل و فصل کردند، افزود: نکته قابل توجه اینکه آمریکاییها در سالهای گذشته بر اساس مدل انقلابهای رنگی و کودتاهای مخملی که در بستر انتخابات هم عمدتاً اتفاق میافتاد، دخالتهایی را در دیگر کشورها داشتهاند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: آنها دخالتهایی را در دیگر کشورها داشتهاند و برخی از جریانهای مخالف خود را از طریق این نوع حرکتها از گردونه قدرت خارج کردند و جریان همگرا با غرب را به قدرت رساندند.
جوانی با تأکید بر اینکه امروز این حرکت و مدل روی افکار عمومی در داخل آمریکا، نخبگان و جریانات سیاسی این کشور نیز تأثیر گذاشته است، افزود: طرح تقلب در انتخابات آمریکا نشاندهنده این است که یک نوع بیاعتمادی در درون آمریکا بین گروههای سیاسی وجود دارد.
اقدامات آمریکا در کشورهای دیگر امروز دامنگیر خودشان شده است
وی تصریح کرد: شاهد هستیم که هر کدام از طرفین خود را پیروز انتخابات معرفی میکنند و در واقع عدم پیروزی را به تقلبی که ممکن است رخ دهد، گره میزنند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه بدیهی است که وقتی نامزدها این ادعا را داشته باشند و شکست را نتیجه تقلب در انتخابات اعلام کنند، روی هواداران تأثیر خواهد گذاشت، گفت: امروزه تأثیر آن را در برخی از موضعگیریها میبینیم که افرادی با صراحت اعلام میکنند که اگر در انتخابات تقلب شود و کاندیدای مورد نظر ما رأی نیاورد، ما دست به شورش و اعتراض خواهیم زد.
جوانی ادامه داد: این نشاندهنده نوع نگاههایی است که در آمریکا وجود دارد و بیاعتمادی که شکل گرفته است. اقداماتی که آمریکاییها در سالهای گذشته در کشورهای دیگر انجام میدادند و به ایجاد اختلاف و شکاف میپرداختند، امروز دامنگیر خودشان شده است.
وی تصریح کرد: مواضع حضرت آقا نسبت به آمریکا مبتنی بر یک شناخت دقیق و عمیق نسبت به نظام سیاسی آمریکا و دولتمردان ایالات متحده است. بررسی پیشینه و عملکرد دولت آمریکا در سالهای گذشته نشان میدهد که آنها دارای خلق و خوی استکباری هستند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه گفت: وقتی دولت و دولتمردان در یک کشور خلق و خوی استکباری پیدا کنند، رفتارشان شیطانگونه میشود و همانند شیطان موضعگیری میکنند. مواضع حضرت آقا نسبت به آمریکا مبتنی بر نگاه واقعبینانه حضرت امام (ره) به آمریکا است که فرمودند: «آمریکا شیطان بزرگ است.»
برجام باید برای همگان تجربه ای مستند از نتیجه اعتماد به آمریکا باشد
جوانی با بیان اینکه شیطان بزرگ خصوصیاتی دارد، تصریح کرد: یکی از ویژگیهای شیطان، اهل فریب، خدعه و نیرنگ بودن است و با وعدههایی که میدهد، فریب میدهد و به وعدههای خود در عمل پایبند نیست.
وی در ادامه گفت: این چیزی است که آمریکاییها در سالهای گذشته از خود بروز دادهاند و در هر معاهده بینالمللی که ورود پیدا کردهاند، زمانی که با منافعشان ناسازگار بوده، به راحتی پا روی تعهدات خود گذاشتهاند و به آن عمل نکردهاند.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه ما میبینیم که چنین خصلتی در آمریکا نهادینه شده است و مقام معظم رهبری پی در پی نسبت به آن هشدار میدهند، گفت: حضرت آقا بارها متذکر شدهاند که آمریکا قابل اعتماد نیست و دلیل آن این است که در داخل عدهای سعی میکنند آمریکا را کشوری معرفی کنند که میتوان با آن تعامل و ارتباط داشت و با آن قرارداد بست و گفتگو کرد.
جوانی با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در این خصوص افزود: این هشدارها به خصلتهای آمریکایی که خلق و خوی استکباری و شیطانگونه دارد و از طرفی به خوشبینی که برخی در داخل کشور دارند، بازمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: برجام و عدم پایبندی آمریکاییها به تعهداتشان باید برای ملت، شخصیتها، گروهها و مسئولان کشور تجربه باشد و هر گونه اعتماد به آمریکا میتواند خسارتی برای ما باشد.
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