حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه حضور مردم و به خصوص دانش‌آموزان در ۱۳ آبان چه پیامی برای دوستان و دشمنان در داخل و خارج از کشور دارد، اظهار داشت: پیام این حضور نه گفتن به آمریکا است که در شرایط فعلی و در این زمان حضور فعال و چشمگیر جوانان می‌تواند بیش از گذشته اثرگذار باشد.

وی درباره تعمیق روحیه استکبارستیزی در دانش‌آموزان عنوان کرد: آموزش و پرورش باید در کتب درسی برای دانش‌آموزان بیان کند که آمریکا سرکرده استکبارجهانی در طول ۵۰ سال اخیر، چه بلاهایی بر سر ملت ایران آورده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول‌الله(ص) افزود: هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، تحمیل جنگ هشت ساله، به جان هم انداختن اقوام مختلف در ایران، کودتای نوژه، کودتای ۲۸ مرداد، ۱۷ هزار ترور انسانی، تحریم، تهدید، بلوکه کردن سرمایه‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و امثال این موارد از جمله جنایات آمریکا بر علیه ملت ایران است.

گواهی متذکر شد: همه آنچه را که نام بردیم مصداق بارز ظلمی است که آمریکا به کشور ما روا داشته است و اگر آموزش و پرورش بخشی از آموزش‌های خود را اختصاص به دشمن‌شناسی بدهد، به طور طبیعی روحیه استکبارستیزی در نسل‌های بعد از انقلاب تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند از دانشجویان سال ۵۷ الگو بگیرند، چراکه آنان در روند پیروزی انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی نقش بسزایی داشتند، به گونه‌ای که امام خمینی(ره) از این اقدام دانشجویان پیرو خط امام را به انقلاب دوم تعبیر کردند.