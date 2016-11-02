به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند پیش از چهارشنبه در مراسم انعقاد قرارداد «سنتز نژادهای بز شیری» که میان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با یک شرکت سرمایه بخش خصوصی منعقد شد، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی تبدیل علم به ثروت را دارد و از مشارکت در طرح های کشاورزی استقبال می کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشترین بهره را ببریم، گفت: در موسسه علوم دامی کشور ۱۹۵ دانش قابل عرضه به بخش خصوصی است.

زند با اشاره به اینکه دولت به مشارکت بخش خصوصی ایمان دارد، گفت: نقش دامپروری در حوزه آب از اهمیت زیادی برخوردار است که باید مورد توجه بخش دولتی و خصوصی باشد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تولید سالانه ۷۶ میلیون تن علوفه در کشور، گفت: با توجه به وضیت اقلیمی و کمبود منابع آبی کشور، اگر برای تولید هر کیلو علوفه یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر آب مصرف شود مقرون به صرفه نیست.

معاون وزیر جهادکشاورزی به اهمیت رویکرد دامپروری برای تغییر شرایط اقلیم کشور اشاره کرد و گفت: در کشور طی سال های گذشته دامپروری با آب سبز انجام می شد این در حالی است که دامپروری با آب آبی در دنیا مرسوم نیست.

زند با تاکید بر اهمیت «به نژادی» در کشور، گفت: برای جذب به نژادگر متخصص چه خارجی و داخلی سرمایه گذاری کنیم به همین منظور موسسه علوم دامی کشور زیرساخت های تحقق این مهم را فراهم کند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه برای فراهم شدن زیرساخت های به نژادی مجوزهای لازم با سرعت بیشتری ارائه می شود، گفت: به زودی برنامه به نژادی برای بوقلمون در بناب اجرا می شود.

زند به استفاده از ذخایر دام های بومی برای اصلاح نژاد اشاره کرد و گفت: این مهم با توجه به شرایط تغییر اقلیم کشور در دستور کار است.