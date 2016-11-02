  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان راه اندازی می شود

شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان راه اندازی می شود

کرمان - معاون قوه قضائیه از راه اندازی شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان ظرف سه ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: فضای ایجاد شده در استان کرمان یک فضای همدلی، پرشور و بانشاط و مصمم است که باید این فرصت و موضوع را به فال نیک گرفت.

وی با اشاره به اینکه عدم شناخت منابع و توانمندی ها یک آسیب جدی برای کشور است، گفت: نیازمند شناسایی منابع و توانمندی، ظرفیت ها و اعمال مدیریت درست در کشور هستیم تا بتوانیم فعالیت و بهره وری را افزایش دهیم.

 معاون قوه قضاییه گفت: سالانه تقریبا ۷۰ تا ۸۰ میلیون خدمت به مردم در سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور ارائه می شود و در بخش های مختلف این سازمان کارهای بزرگی بدون استفاده از منابع ویژه و اعتبارات کذایی در حال اجراست که با استفاده از منابع و امکانات و برنامه ریزی صحیح صورت گرفته است.

تویسرکانی تصریح کرد: باید نگاه کارشناسانه نسبت به موضوعات و خدمات مختلف داشته باشیم و هنرمان این باشد که ظرفیت های پنهان و ناشناخته را پیدا کنیم.

وی افزود: ظرف دو سال گذشته دهها میلیون از مراجعات مردمی به سازمان ثبت اسناد و املاک حذف شده است و  صدها میلیون اوراق اضافی کاسته شده است و این اتفاق به دلیل نگاه کارشناسانه به موضوعات و خدمات بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رمز پیشرفت کار در کشور به وجود آوردن یک فضای همدلی، تفاهم و فهم مشترک و توجه به ظرفیت های بالا است.

ایجاد ۲۴۵ میلیون تصویر از سوابق ثبت اسناد

تویسرکانی با اشاره به ایجاد ۲۴۵ میلیون تصویر از سوابق ثبت اسناد طی سال گذشته گفت: با این اقدام به اندازه چند برابر اعتباراتی که به سازمان ثبت تعلق می گرفته است صرفه جویی شده است.

وی گفت: در ادارات ثبت نزدیک به ۱۰ هزار نفر در کشور مسئول دفترنویس وجود داشت که این نیروها آزاد و در بخش های دیگر به کار گرفته شدند.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های بنده اجرای طرح کاداستر در سطح کشور بود، گفت: امنیت اقتصادی باید در سایه امنیت قضایی و نظم حقوقی باشد.

وی گفت: ایستگاه های ماهواره ای برای تامین عکس های مورد نیاز طرح کاداستر در ۱۵ استان کشور راه اندازی شده است.

معاون قوه قضاییه افزود: شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان ماهواره ای استان کرمان ظرف دو  یا سه ماه آینده طبق قولی که در این سفر داده ایم برقرار و دایر خواهد شد که مجهز به جی پی اس بوده و خطایی کمتر از سه سانتی متر دارد و می توانیم نقشه برداری از املاک زمین های استان کرمان را داشته باشیم.

وی گفت: به شکل جدی مخالف خواب سرمایه و توقف پروژه ها هستم چرا که خسارت مضاعفی را به جای خواهند گذاشت و امیدواریم بتوانیم در حوزه هایی که مسئولیت و توانایی داریم کاری کنیم که عندالله مسئول نباشیم.

کد مطلب 3813708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها