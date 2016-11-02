شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: فضای ایجاد شده در استان کرمان یک فضای همدلی، پرشور و بانشاط و مصمم است که باید این فرصت و موضوع را به فال نیک گرفت.

وی با اشاره به اینکه عدم شناخت منابع و توانمندی ها یک آسیب جدی برای کشور است، گفت: نیازمند شناسایی منابع و توانمندی، ظرفیت ها و اعمال مدیریت درست در کشور هستیم تا بتوانیم فعالیت و بهره وری را افزایش دهیم.

معاون قوه قضاییه گفت: سالانه تقریبا ۷۰ تا ۸۰ میلیون خدمت به مردم در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه می شود و در بخش های مختلف این سازمان کارهای بزرگی بدون استفاده از منابع ویژه و اعتبارات کذایی در حال اجراست که با استفاده از منابع و امکانات و برنامه ریزی صحیح صورت گرفته است.

تویسرکانی تصریح کرد: باید نگاه کارشناسانه نسبت به موضوعات و خدمات مختلف داشته باشیم و هنرمان این باشد که ظرفیت های پنهان و ناشناخته را پیدا کنیم.

وی افزود: ظرف دو سال گذشته دهها میلیون از مراجعات مردمی به سازمان ثبت اسناد و املاک حذف شده است و صدها میلیون اوراق اضافی کاسته شده است و این اتفاق به دلیل نگاه کارشناسانه به موضوعات و خدمات بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رمز پیشرفت کار در کشور به وجود آوردن یک فضای همدلی، تفاهم و فهم مشترک و توجه به ظرفیت های بالا است.

ایجاد ۲۴۵ میلیون تصویر از سوابق ثبت اسناد

تویسرکانی با اشاره به ایجاد ۲۴۵ میلیون تصویر از سوابق ثبت اسناد طی سال گذشته گفت: با این اقدام به اندازه چند برابر اعتباراتی که به سازمان ثبت تعلق می گرفته است صرفه جویی شده است.

وی گفت: در ادارات ثبت نزدیک به ۱۰ هزار نفر در کشور مسئول دفترنویس وجود داشت که این نیروها آزاد و در بخش های دیگر به کار گرفته شدند.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های بنده اجرای طرح کاداستر در سطح کشور بود، گفت: امنیت اقتصادی باید در سایه امنیت قضایی و نظم حقوقی باشد.

وی گفت: ایستگاه های ماهواره ای برای تامین عکس های مورد نیاز طرح کاداستر در ۱۵ استان کشور راه اندازی شده است.

معاون قوه قضاییه افزود: شبکه ماهواره ای تحدید حدود اراضی استان کرمان ماهواره ای استان کرمان ظرف دو یا سه ماه آینده طبق قولی که در این سفر داده ایم برقرار و دایر خواهد شد که مجهز به جی پی اس بوده و خطایی کمتر از سه سانتی متر دارد و می توانیم نقشه برداری از املاک زمین های استان کرمان را داشته باشیم.

وی گفت: به شکل جدی مخالف خواب سرمایه و توقف پروژه ها هستم چرا که خسارت مضاعفی را به جای خواهند گذاشت و امیدواریم بتوانیم در حوزه هایی که مسئولیت و توانایی داریم کاری کنیم که عندالله مسئول نباشیم.