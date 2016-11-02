۱۰هزار قلم موادغذایی فاسد از انباری در اراک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مهدی تقوی نیا اظهار داشت: مامواران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از فعالیت فردی در توزیع مواد غذایی فاسد در سطح شهر اراک مطلع شدند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد.

وی افزود: در مراحل تحقیقات ماموران انتظامی، انباری که این شخص از آن استفاده می کرد در یکی از شهرک های اراک شناسایی شد و در بازدیدی که به همراه کارشناسان اداره بهداشت از این مکان شد، هفت هزار و ۱۶۸ عدد انواع فرآورده های کنجدی، یک هزار و ۲۸۰ کیسه چای و دو هزار و ۲۳ عدد حلوا ارده و شیره کشف شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و متهم با تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.