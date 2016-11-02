سفر معاون رئیس جمهور افغانستان به چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، سرور دانش؛ معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در راس یک هیئت بلندپایه‌ دولتی به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی «غرب چین، فرصت‌ها برای جهان» عازم این کشور شد و قرار است در افتتاحیه این نمایشگاه سخنرانی کند.

این نمایشگاه سوم نوامبر در شهر «چنگدو» مرکز ایالت «سیچوان» چین برگزار می‌شود و در آن رهبران و مقامات بلندپایه‌ کشورهای جهان شرکت می‌کنند.

قرار است سرور دانش در این نمایشگاه سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات راهبردی دولت افغانستان و فرصت‌های فراهم شده در زمینه‌ جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان را تشریح کند.

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان در مرکز مطالعات جنوب آسیا در باره‌ موقعیت ژئوپلتیک افغانستان و نقش آن در منطقه سخنرانی می‌کند و با معاون نخست وزیر چین، والی ایالت سیچوان و شماری دیگر از مقامات بلندپایه چین دیدار و گفتگو خواهد کرد.

در این سفر سرور دانش را «همایون رسا» وزیر تجارت و صنایع، «سید انور رحمتی» رئیس دفتر معاونت رئیس جمهور افغانستان و شماری دیگر از مقامات دولتی همراهی می‌کنند.