اختلافات سیاسی باعث عقب ماندگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان کرمان که با حضور معاون قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: هر آنچه در حوزه اقتصادی و مسائل اجتماعی و توسعه کشور کار کنیم آثار آن را در دستگاه قضایی بیشتر خواهیم دید.

وی گفت: اگر بتوانیم از فرصت تاریخی ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم مطمئنا توسعه و پیشرفت را نیز می توانیم به خوبی راهبری کنیم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ایران در بین مناطق فاقد امنیت قرار گرفته است، گفت: امنیت و اقتدار امروز ایران را مرهون نظام سیاسی و راه حل های ولایت فقیه هستیم.

استاندار کرمان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه ای دایمی و پایدار برای اقتصاد کشور است، افزود: اقتصاد مقاومتی به تمامی تئوری های اقتصادی پایان داده است و دولت تدبیر و امید همچنان به طور جد اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان تاکنون هزار و ۹۸۱ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف و تصویب شده است، گفت: ۸۶۰ پروژه مربوط به بخش دولتی و مابقی غیردولتی است.

رزم حسینی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به سرانجام نخواهد رسید مگر با مردمی کردن اقتصاد، گفت: کلیدی ترین بخش اقتصاد مقاومتی مردمی کردن آن است که متاسفانه هنوز تحقق نیافته است.

وی به تقسیم استان کرمان به هشت منطقه اقتصادی و حضور ۱۲ موسسه بزرگ خصوصی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: باید به پول و سرمایه های بی هدف و سرگردان جهت داد و این کار به وسیله موسسات خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

رزم حسینی یکی از عواملی که به زمین خواری، حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی منجر می شود را عدم اجرای قانون در دستگاه های مسئول دانست و گفت: رسانه ها باید گفتمان اقتصاد مقاومتی را در جامعه ترویج دهند و نگران هزینه های گفتمان نباشند چرا که از محل بهره وری هزینه های گفتمان پرداخت خواهد شد و بدانیم اگر باور را در مردم به وجود نیاوریم نمی توان مردم را به صحنه اقتصاد کشاند.

استاندار کرمان با اشاره به موافقت نامه های منعقد شده در استان کرمان گفت: ۱۲ موسسه حق خروج پول ها را از استان ندارند و باید آن ها را در استان سرمایه گذاری کنند ضمن اینکه این ۱۲ موسسه باید مسوئولیت های اجتماعی خود را نیز انجام دهند.

رزم حسینی همدل و همراه بودن همه ارکان جامعه را برای توسعه ضروری دانست و گفت: یکی از چالش های اساسی در کشور اختلاف سیاسی است که باعث عقب ماندگی کشور می شود.