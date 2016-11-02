به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب عصر چهارشنبه در همایش فعالان اقتصادی مازندران با هیات تجاری – سرمایه گذاری روسیه در محل اتاق بازرگانی مازندران، اظهار کرد: مناسبات اقتصادی ایران با روسیه همسان با همکاری های سیاسی بین دو کشور ، گسترش پیدا نکرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با استمرار سفرهای هیات های استانی و تبادل هیات های اقتصادی ،زمینه توسعه تجاری بین دو کشور ایران و روسیه فراهم شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران زیر ساخت های مازندران را برای ایجاد مناسبات تجاری و اقتصادی با روسیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: هم در حوزه فرودگاهی و هم دریایی برقراری مناسبات فراهم است، در عین حال اراده سیاسی ، توان بخش خصوصی، زیر ساخت های موجود و قرار گرفتن استان در کریدور شمال – جنوب بر گسترش روابط دو جانبه اقتصادی است.