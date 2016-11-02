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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیرکل اقتصادی استانداری مازندران:

زیرساخت‌ها برای برقراری تبادلات اقتصادی با روسیه فراهم است

زیرساخت‌ها برای برقراری تبادلات اقتصادی با روسیه فراهم است

ساری-مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به زیرساخت های فرودگاهی و دریایی استان مازندران، گفت:زیرساخت های استان برای برقراری تبادلات تجاری- اقتصادی با روسیه فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب عصر چهارشنبه در همایش فعالان اقتصادی مازندران با هیات تجاری – سرمایه گذاری روسیه  در محل اتاق بازرگانی مازندران، اظهار کرد:  مناسبات اقتصادی ایران با روسیه همسان با همکاری های سیاسی بین دو کشور ، گسترش پیدا نکرد.

وی در ادامه ابراز  امیدواری کرد:  با استمرار سفرهای هیات های استانی و  تبادل هیات های اقتصادی ،زمینه توسعه تجاری بین دو کشور ایران و روسیه فراهم شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران زیر ساخت های مازندران را برای ایجاد مناسبات تجاری و اقتصادی با روسیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: هم در حوزه فرودگاهی و هم دریایی برقراری مناسبات فراهم است، در عین حال اراده سیاسی  ، توان بخش خصوصی،  زیر ساخت های موجود و قرار گرفتن استان در کریدور شمال – جنوب بر گسترش روابط دو جانبه اقتصادی است.

کد مطلب 3813729

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