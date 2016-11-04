آیت‌الله ایمانی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتماد برخی افراد و جریانات سیاسی داخل کشور به دولت آمریکا علیرغم بدعهدی‌های بعمل آمده از سوی ایالات متحده، اظهار کرد: این رفتارها از دو عامل نشات می‌گیرد؛ این عده یا ساده‌انگاری می‌کنند و مسائل را خیلی پیش افتاده می‌بینند و لبخند دشمن را یک لبخند واقعی می‌دانند و یا اینکه عوامل نفوذی دشمن هستند و می‌خواهند فضا را برای حاکمیت دشمن مهیا سازند.

وی افزود: انسانی که یک مقدار اهل تعقل و تفکر باشد و مسائل سیاسی را به خوبی درک کرده و نگاهی به گذشته تاریخ داشته باشد، می‌تواند بفهمد که آمریکا نه تنها به ما بلکه به دوستان نزدیک خود بدعهدی کرده است تا چه برسد به کسانی که انقلاب اسلامی را به پیروز رساندند و در موضع انقلاب هستند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه خواه نا خواه انقلاب اسلامی با روش و منش آمریکایی ها منافات دارد، گفت: کسانی که همچنان به آمریکایی ها اعتماد دارند یا ساده انگارند و یا جزو عوامل نفوذی دشمن هستند.

ایمانی در پاسخ به این سوال که بدعهدی های آمریکا چقدر در تضعیف جریان غربگرای داخل کشور موثر است، تصریح کرد: این مساله به نوع برخورد ما بستگی دارد. ممکن است ما از برخی فرصت ها استفاده نکنیم و این فرصت ها به تهدیدی علیه خودمان تبدیل شود.

وی اظهار کرد: امروز آنچه اهمیت دارد نوع مواجهه ما با بدعهدی های آمریکا و غربی‌هاست. درواقع دستگاههای رسانه ای ما باید این مساله را برای جامعه به خوبی منعکس و تشریح کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عده‌ای در اعتماد به آمریکا تنها منافع شخصی خود را می‌بینند، گفت: این افراد اگر هم کاری می‌کنند صرفا ظاهری بوده و تا جایی است که منافع‌شان تامین شود؛ هرجا هم به منافعشان ضربه بخورد بلافاصله آن کار را قیچی می‌کنند.

ایمانی خاطر نشان کرد: ما در این شرایط باید هشیار و بیدار باشیم تا کلاهی سرمان نرود. مذاکره یک مساله بوده و اعتماد به دشمن مساله دیگری است. ما در مساله هسته ای صرفا با آمریکایی ها مذاکره کردیم و هیچ اعتمادی به آنها نداشتیم ولی امروز عده ای می‌خواهند مذاکره جمهوری اسلامی با ایالات متحده را به معنای اعتماد تفسیر کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: رسانه‌های اصلی و ملی ما و فضاهای مجازی که در اختیارمان قرار دارد باید این حقیقت را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند در این فضا جامعه دوقطبی شده و نسبت به بدعهدی آمریکا تردید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: ما از آمریکا جز ضرر، خسارت و چپاول اموال چیز دیگری ندیدیم و امروز هم مرتب به ما هشدار می‌دهند و از اعمال تحریم‌هایی در حوزه حقوق بشر و حمایت از تروریسم سخن می‌گویند. بنابراین ما بعنوان جمهوری اسلامی به هیچ وجه برای آمریکایی‌ها موجود مطلوبی نیستیم. تازه کسانی که برای آمریکا موجودی مطلوب بودند هم آمریکا به آنها وفایی نکرد.