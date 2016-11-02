به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بکایی ظهر چهارشنبه در نشست با دهیاران بخش مرکزی شهرستان اسدآباد اظهار داشت: دهیاران روستاهای اسدآباد در ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن همکاری خوبی داشتند که این امر قابل تقدیر است.

فرماندار اسدآباد افزود: سه روستای «وندآباد»، «دولت آباد» و «بهراز» به صورت ۱۰۰ درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند که این امر نشان دهنده میزان مشارکت مردم اسدآباد در برنامه های عمومی دولت است.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: براساس آخرین آمار تاکنون ٣۵درصد جمعیت شهرستان اسدآباد در سرشماری نفوس و مسکن سال ٩۵ شرکت کرده اند.

وی بااشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال آینده عنوان کرد: دهیاران باید از جانب‌داری آشکار از اعضا شوراها و رقبای آنان خودداری کنند زیرا این امر باعث بی نظمی در جامعه می شود.

وی با اشاره به نقش دهیاران در تصمیمات و اتفاقات شهرستان ها، اظهار داشت: دهیاران نقش مهمی را در انتخابات شوراها دارند.