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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

بیانیه سپاه پاسداران:

۱۳ آبان فرصت بازنمایی گفتمان سلطه‌ستیزی و «نه» به دشمن است

۱۳ آبان فرصت بازنمایی گفتمان سلطه‌ستیزی و «نه» به دشمن است

سپاه در بیانیه‌ای تاکید کرد: با قاطعیت می توان گفت دهه چهارم انقلاب دهه سرنوشت ساز جدال تاریخی ملت ایران و هیأت حاکمه ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبانماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را فرصت بازنمایی گفتمان سلطه‌ستیزی و سلطه‌گریزی و طنین فریاد مرگ بر امریکا و «نه» به دشمن دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: رخدادها و حوادث تأثیرگذار ۱۳ آبانماه که در سه مقطع خاص، بیانگر وجوه متنوع و متمایزی از تاریخ ضدامریکایی و استکبارستیزی ملت ایران است نشان دهنده اهمیت راهبردی و تاریخ ساز این مصاف بزرگ می باشد.

این بیانیه می افزاید: تبیین و تحلیل واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه رویارویی "انقلاب اسلامی" و "نظام سلطه گر امریکا" از حساسیت ویژه دوره تاریخی حاضر حکایت می‌کند، به گونه‌ای که با قاطعیت می توان گفت "دهه چهارم انقلاب دهه سرنوشت ساز جدال تاریخی ملت ایران و هیأت حاکمه ایالات متحده امریکا" به شمار می‌رود.

این بیانیه "زنده ماندن" و فراگیری شعار "مرگ بر امریکا" در فضای ملی منطقه‌ای و حتی جهانی را پویایی ندای ابراهیمی خمینی بت شکن در روند حرکت ملت‌های حق طلب و استکبارستیز توصیف و تصریح کرده است: گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبانماه و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در اردوگاه فکری و محاسباتی انقلاب اسلامی و نظام سلطه معیاری مؤثر و تعیین کننده در سنجش پایداری بر هویت گذشته و وزن کشی توان تداوم راه آینده به شمار می‌رود.

این بیانیه تأکید کرده است: تبیین پیام "ماندگاری انقلاب اسلامی" و "زنده بودن روح انقلابی‌گری" در آحاد مردم و مسئولان کشور به ویژه شعار مرگ بر امریکا به عنوان تبلور این حقیقت در دوره پس از برجام خواهد توانست تفکر و رویای بازگشت "نفوذ" و "سلطه" امریکا به ایران اسلامی را باطل سازد.

این بیانیه ۱۳ آبان را فرصتی برای برجسته سازی پدیده ضد استکباری و ضد امریکایی در گفتمان و فرهنگ انقلاب اسلامی و تبیین رخدادهای سه‌گانه اما با هویت واحد این روز تاریخی، قلمداد و خاطر نشان کرده است: "تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه در سال ۴۲"، "کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷" و "تسخیر لانه جاسوسی امریکا در سال ۱۳۵۸" نشان می‌دهد بازیگر اصلی و منشأ هر سه حادثه امریکا و دشمنی کاخ سفید با ملت ایران بوده است.

این بیانیه پیامدهای معنادار و تاریخ ساز پدیده سیزده آبان را تابلوی تمام نمای آگاهی، بصیرت و هوشمندی ملت ایران تلقی و تصریح کرده است: "فروریختن ابهت امریکا نزد جامعه بشری" ، "پدیدار شدن فرهنگ استکبارستیزی و ضدامریکایی در ایران و منطقه"، "برهم خوردن موازنه استعماری در منطقه و معادلات سیاسی ساخته غرب در ایران" و "خنثی سازی راهبردها و نقشه‌های امریکایی ها در پی گیری سناریوی فشار و تهدید" از جمله ره‌آوردهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران برابر امریکا و عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کاخ سفید است.

این بیانیه مقابله با ترویج گزاره غلط "حل مشکلات کشور در گرو سازش است" را از عبرت‌های ۱۳آبانماه و حدود چهاردهه مبارزه با امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی و افزوده است: مقابله هوشمندانه با نقشه‌ها و توطئه‌های جدید امریکا در دوره تاریخی پس از "برجام" نیازمند تمسک و پایبندی به همان منطق استواری است که امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در ۳۸ سال گذشته در مصاف با ایالات متحده تعریف و تبیین کرده‌اند و ملت ایران براساس آن همچنان شعار "مرگ بر امریکا" را زنده نگه داشته و موضع خود را "عدم اعتماد و خوشبینی" به این "دشمن غدار" و دولت "دروغگو"، "بدعهد"، "فریبکار" و "از پشت خنجرزن امریکا"، قرار داده است.

این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد و خاطره شهیدان ملت ایران در عرصه‌ مقاومت ضدامریکایی و تکریم و تعظیم به مقام شامخ امام راحل (ره) بعنوان رهبر این حرکت بزرگ و همچنین دعوت از اقشار و آحاد ملت ایران برای حضور پرشور، انقلابی و حماسی در آئین های "۱۳ آبان ماه" و "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" تأکید کرده است: مهم‌ترین شعار و پیام عبرت آموز و تاریخ ساز واقعه‌ی سیزده آبان، "حفظ مرزبندی با دشمن غداری" است که چشم دیدن عزت، استقلال و ثبات ایران اسلامی در میان انبوهی از ناامنی‌ها و بحران‌های منطقه ای را ندارد و بی تردید آنچه برابر سیاست و ذات دولت سلطه گر و مستکبر امریکا و مشکلات فراروی کشور نجات بخش و پیروزی آفرین است "حفظ روحیه و تفکر انقلابی" و نماد آن عدم تبعیت از دشمن، "نه" به امریکا و مقابله تمام عیار با شبکه خبیث سلطه و صهیونیست است.

کد مطلب 3813747

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