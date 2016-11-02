به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبانماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را فرصت بازنمایی گفتمان سلطه‌ستیزی و سلطه‌گریزی و طنین فریاد مرگ بر امریکا و «نه» به دشمن دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: رخدادها و حوادث تأثیرگذار ۱۳ آبانماه که در سه مقطع خاص، بیانگر وجوه متنوع و متمایزی از تاریخ ضدامریکایی و استکبارستیزی ملت ایران است نشان دهنده اهمیت راهبردی و تاریخ ساز این مصاف بزرگ می باشد.

این بیانیه می افزاید: تبیین و تحلیل واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه رویارویی "انقلاب اسلامی" و "نظام سلطه گر امریکا" از حساسیت ویژه دوره تاریخی حاضر حکایت می‌کند، به گونه‌ای که با قاطعیت می توان گفت "دهه چهارم انقلاب دهه سرنوشت ساز جدال تاریخی ملت ایران و هیأت حاکمه ایالات متحده امریکا" به شمار می‌رود.

این بیانیه "زنده ماندن" و فراگیری شعار "مرگ بر امریکا" در فضای ملی منطقه‌ای و حتی جهانی را پویایی ندای ابراهیمی خمینی بت شکن در روند حرکت ملت‌های حق طلب و استکبارستیز توصیف و تصریح کرده است: گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبانماه و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در اردوگاه فکری و محاسباتی انقلاب اسلامی و نظام سلطه معیاری مؤثر و تعیین کننده در سنجش پایداری بر هویت گذشته و وزن کشی توان تداوم راه آینده به شمار می‌رود.

این بیانیه تأکید کرده است: تبیین پیام "ماندگاری انقلاب اسلامی" و "زنده بودن روح انقلابی‌گری" در آحاد مردم و مسئولان کشور به ویژه شعار مرگ بر امریکا به عنوان تبلور این حقیقت در دوره پس از برجام خواهد توانست تفکر و رویای بازگشت "نفوذ" و "سلطه" امریکا به ایران اسلامی را باطل سازد.

این بیانیه ۱۳ آبان را فرصتی برای برجسته سازی پدیده ضد استکباری و ضد امریکایی در گفتمان و فرهنگ انقلاب اسلامی و تبیین رخدادهای سه‌گانه اما با هویت واحد این روز تاریخی، قلمداد و خاطر نشان کرده است: "تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه در سال ۴۲"، "کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷" و "تسخیر لانه جاسوسی امریکا در سال ۱۳۵۸" نشان می‌دهد بازیگر اصلی و منشأ هر سه حادثه امریکا و دشمنی کاخ سفید با ملت ایران بوده است.

این بیانیه پیامدهای معنادار و تاریخ ساز پدیده سیزده آبان را تابلوی تمام نمای آگاهی، بصیرت و هوشمندی ملت ایران تلقی و تصریح کرده است: "فروریختن ابهت امریکا نزد جامعه بشری" ، "پدیدار شدن فرهنگ استکبارستیزی و ضدامریکایی در ایران و منطقه"، "برهم خوردن موازنه استعماری در منطقه و معادلات سیاسی ساخته غرب در ایران" و "خنثی سازی راهبردها و نقشه‌های امریکایی ها در پی گیری سناریوی فشار و تهدید" از جمله ره‌آوردهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران برابر امریکا و عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کاخ سفید است.

این بیانیه مقابله با ترویج گزاره غلط "حل مشکلات کشور در گرو سازش است" را از عبرت‌های ۱۳آبانماه و حدود چهاردهه مبارزه با امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی و افزوده است: مقابله هوشمندانه با نقشه‌ها و توطئه‌های جدید امریکا در دوره تاریخی پس از "برجام" نیازمند تمسک و پایبندی به همان منطق استواری است که امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در ۳۸ سال گذشته در مصاف با ایالات متحده تعریف و تبیین کرده‌اند و ملت ایران براساس آن همچنان شعار "مرگ بر امریکا" را زنده نگه داشته و موضع خود را "عدم اعتماد و خوشبینی" به این "دشمن غدار" و دولت "دروغگو"، "بدعهد"، "فریبکار" و "از پشت خنجرزن امریکا"، قرار داده است.

این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد و خاطره شهیدان ملت ایران در عرصه‌ مقاومت ضدامریکایی و تکریم و تعظیم به مقام شامخ امام راحل (ره) بعنوان رهبر این حرکت بزرگ و همچنین دعوت از اقشار و آحاد ملت ایران برای حضور پرشور، انقلابی و حماسی در آئین های "۱۳ آبان ماه" و "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" تأکید کرده است: مهم‌ترین شعار و پیام عبرت آموز و تاریخ ساز واقعه‌ی سیزده آبان، "حفظ مرزبندی با دشمن غداری" است که چشم دیدن عزت، استقلال و ثبات ایران اسلامی در میان انبوهی از ناامنی‌ها و بحران‌های منطقه ای را ندارد و بی تردید آنچه برابر سیاست و ذات دولت سلطه گر و مستکبر امریکا و مشکلات فراروی کشور نجات بخش و پیروزی آفرین است "حفظ روحیه و تفکر انقلابی" و نماد آن عدم تبعیت از دشمن، "نه" به امریکا و مقابله تمام عیار با شبکه خبیث سلطه و صهیونیست است.