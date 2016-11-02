حمایت مالی از تیم های ورزشی در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر چهارشنبه، در مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان، با بیان اینکه در دنیا همه بنگاه های اقتصادی دنبال اسپانسری برای تیم های ورزرشی هستند، اظهار داشت: این در حالی است که در کشور ایران زیرساخت های مناسب فراهم نیست و بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاری و اسپانسری تیم های ورزشی را متحمل هزینه می دانند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما حمایت مالی از تیم های ورزشی به یک معضل تبدیل شده است، افزود : باید زیرساخت هایی فراهم کرد که بنگاه های اقتصادی با میل و رغبت به حمایت مالی از تیم ها اقدام کنند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه دیگر نمی توان به اعتبارات محدود دولتی تکیه کرد، اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که در ورزش درآمدزایی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه ما ایجاد ساز و کارهای صرفه اقتصادی را در ورزشگاه ها ایجاد خواهیم کرد، افزود: این برنامه ریزی ها را در باشگاه های مختلف در دستور کار داریم.

سلطانی فر در پایان از فولاد مبارکه و شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی برای به بهره برداری رساندن ورزشگاه نقش جهان قدردانی کرد.