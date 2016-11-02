مسکن از مهمترین مشکلات مددجویان شهرستان عسلویه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد: کمیته امداد در حوزه اشتغال و کار آفرینی اقدامات مفیدی انجام داده است که سبب شده بخش عمده‌ای از این خانوار ها توانمند و خودکفا شوند.

وی افزود: زیبنده نظام نیست که در شهرستان عسلویه با وجود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و صنعتی افرادی از محرومیت رنج ببرند و از سر ناچاری نیازمند به کمک‌های سازمان‌های حمایتی شوند.

حجت‌الاسلام با اعلام ظرفیت‌های موجود نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه عسلویه تاکید کرد: با ایجاد تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و شرکت‌های پتروشیمی و نفت و گاز مستقر در عسلویه می‌توان شاهد گام های موثری در عرصه اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد باشیم.

وی با اشاره به اینکه عسلویه در استان بوشهر می تواند نه تنها استان بوشهر بلکه کل کشور را از محرومیت و فقر نجات دهد، اظهار کرد: هم اینک بخش عمده ای از مددجویان این نهاد دارای مشکلات زیادی در حوزه مسکن است که با استفاده از ظرفیت شرکت موجود در منطقه می‌توان گام های موثری برای رفع این مشکل برداشت.

امام جمعه شهرستان عسلویه به درخواست مردم بخش چاه مبارک در تاسیس شعبه فرعی کمیته امداد در این منطقه اشاره کرد و یادآورشد: به دلیل مسافت زیاد مددجویان بخش چاه مبارک تا مرکز شهرستان برای دریافت خدمات امدادی، دچار مشکل می‌شوند و پیشنهاد می‌شود که برای تسهیل و ارائه خدمات به مددجویان این بخش یک شعبه فرعی کمیته امداد تاسیس شود.