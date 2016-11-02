اعلام وضعیت هشدار آلودگی در دلیجان/ذرات گردوغبار ۸برابرحدمجاز است

کامبیز خلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس اطلاعات استخراج شده از مرکز پالایش آنلاین هوای دلیجان، میزان ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا عصر روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه، از عدد ۲۸۰میکروگرم بر مترمکعب نیز فراتر رفت که حکایت از افزایش هشت برابری غلظت ذرات معلق در هوای این شهر دارد.

وی افزود: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب بوده و شهر دلیجان در روز جاری با افزایش هشت برابری این شاخص آلودگی مواجه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلیجان بیان کرد: در حال حاضر هوای شهر دلیجان برای تمامی گروه ها در شرایط ناسالم و هشدار است و از عموم مردم تقاضا می شود جز در موارد ضروری، از تردد در فضای شهری خودداری کنند.

گفتنی است طی روز جاری به دلیل پیش بینی وزش باد و گرد و غبار شدید و اعلام ستاد مدیریت بحران استان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان دلیجان همچون سایر نقاط استان مرکزی تعطیل اعلام شده بود.

براسا اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، در حال حاضر سرعت وزش باد در دلیجان بیش از ۴۶ کیلومتر بر ساعت است و دید افقی در این شهرستان به شش هزار متر کاهش یافته است.