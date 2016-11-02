به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر چهارشنبه در نشست شورای عمومی شهرستان عسلویه اظهار داشت: حل مشکل اشتغال و مسکن مددجویان در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای حل مشکل مسکن مددجویان اقدامات مهمی اجرا شده و در راستای حل مشکل اشتغال از ظرفیت‌های مختلف مناطق استفاده می‌شود که پرداخت تسهیلات کم بهره از آن جمله است.

وی ادامه داد: در این شهرستان به دلیل بالا بودن قیمت زمین و ساخت مسکن، مددجویان تحت حمایت دارای مشکلات عدیده ای هستند که رفع مشکلات آنها نیازمند اراده قوی میان حوزه نفت و گاز، فرمانداری و کمیته امداد است.

فتاح با اعلام اینکه کمیته امداد آمادگی تاسیس شعبه هایی در مناطق با فاصله زیاد از مراکز شهری را دارد، گفت: هر چند جذب نیرو و ساختمان‌سازی در کمیته امداد ممنوع است اما هر منطقه‌ای را که شرایط تاسیس اداره کمیته امداد داشته باشد و فرمانداری یا بخشداری ساختمانی در اختیار امداد قرار دهد با استفاده از نیروهای موجود زمینه تاسیس این شعبات و ارائه خدمات انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود: کمیته امداد به دنبال ساختمان سازی نیست و نگاه ما تنها به مشکلات مردم به ویژه ساخت مسکن برای مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع آئین نامه ها و بخشنامه ها می تواند مسیر خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل کند، در کمیته امداد به دنبال این هستیم که آئین نامه ها و بخشنامه هایی تدوین شود که مشکلات مردم و خانوارهای تحت حمایت را رفع کند.

در این نشست که امام جمعه، فرماندار و قائم مقام مدیر عامل منطقه انرژی پارس حضور داشتند، توافق شد با همکاری فرمانداری و منطقه انرژی پارس ۱۵ واحد مسکن مددجویی ساخت و ۱۰۰ واحد مسکن دیگر تعمیر و بازسازی و در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد.