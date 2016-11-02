به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان عصر چهارشنبه در جمع زائران اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: اربعین به تعبیر مقام معظم رهبری شروع جاذبه مغناطیسی حسینی است که زندگی سعادتمند را برای مومنان به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به روایات اهل بیت در رابطه با اهمیت اربعین حسینی (ع)، گفت: زیارت امام حسین (ع) عمر انسان را طولانی، برکت در زندگی و خوشبختی نصیب او می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی زیارت اربعین را رزمایش عظیمی دانست که سازندگی فردی، عبادت اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه همایش عظیم اربعین تجلی عملی برائت از پایه گذاران ظلم و استبداد و فتنه‌های ننگین و انحراف دانست و بیان کرد:زائران ایرانی با رعایت حدود و قوانین کشور عراق بهانه دست منحرفان ندهند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه توجه به توصیه‌های امنیتی و اجتماعی از دیگر مسائل ضروری است که زائران باید پیوسته به آن توجه کنند، افزود: زیارت اربعین عظمت مکتب اهل بیت (ع) را به تصویر می‌کشد و ما باید همواره مراقب دسیسه‌های دشمن در این زمینه باشیم.