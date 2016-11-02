۱۳ آبان نماد وحدت رویه استکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه شورای اداری که عصر چهارشنبه در سالن جلسات فرمانداری صومعه سرا برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور و باشکوه مردم شهرستان در مراسم تشییع پیکرمطهر نخستین شهید مدافع حرم این شهرستان اظهار کرد: این حضور نشان از ارادت مردم صومعه سرا به شهدا دارد.

وی با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، افزود: این روز به همه آحاد ملت تعلق دارد.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه مردم هرسال با روحیه استکبار ستیزانه خود به صورت باشکوه و حماسی در این راهپیمایی شرکت می کنند، گفت: حضور در این راهپیمایی نشأت گرفته از روحیه انقلابی ملت ایران دارد.

وی افزود: ۱۳ آبان برای ملت ایران نمادی از وحدت رویه انقلابی در جهت مبارزه با استکبار جهانی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز است.

اسماعیل پور با بیان اینکه مجری اصلی راهپیمایی ۱۳ آبان در سطح شهرستان سپاه ناحیه است، از همه دستگاه های اجرایی خواست که همکاری و تعامل لازم را با این مجموعه انجام دهند.

فرماندار صومعه سرا به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سه بخش مرکزی، تولمات و گوراب زرمیخ شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر حرکت در صومعه سرا از سپاه ناحیه تا میدان اصلی شهر بوده رأس ساعت ۱۰ صبح بوده و سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی سخنران این مراسم است.

وی با تأکید برضرورت گسترده همه مسئولان دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش و دانشگاهیان در این راهپیمایی، خاطرنشان کرد: امیدواریم همانند سال های گذشته حماسه ای دیگر از مردم شهرستان شاهد باشیم.