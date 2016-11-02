۳۰۰ دفتر آی سی تی روستایی در گلستان معلق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی عصر سهشنبه در نخستین نشست معاونتهای هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداریهای منطقه یک کشور که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرحشده در جلسه قبلی در کارگروه منطقه یک، موضوع دفاتر پیشخوان دولت بود که مورد، بحث و گفتگو قرار گرفت.
وی افزود: درگذشته چندین هزار دفتر آی سی تی روستایی در کشور ایجاد شد و هماکنون حدود ۳۰۰ دفتر در روستاهای گلستان معلق هستند و مشخص نیست با چه واحد و سازمانی باید کار کنند.
به گفته ربیعی دفاتر پیشخوان دولت و آی سی تی روستایی و روند ادامه کار آنها از موضوعات مهمی است که باید در این کارگروهها تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان بر لزوم تقویت امور و رفع مشکلات استانی تأکید و تصریح کرد: تشریکمساعی، تبادلنظر، ایجاد تعامل و تفاهم مدیریتی در حل مشکلات بسیار مؤثر است.
وی ادامه داد: موضوعات مبتلابه در استانهای مختلف وجود دارد که با ارائه نگاه کارشناسی و تبادل تجربیات قابل مرتفع شدن است.
وی بابیان اینکه نحوه همکاری معاونتها سبب میشود تا از بودجه مناسبتری برخوردار باشیم خواستار همکاری بیشتر در چگونگی جذب بودجه استانی شد.
ربیعی بابیان اینکه پاداش و اعتبارات انتخابات سال گذشته هنوز پرداختنشده است بر لزوم پیگیری و عملیاتی شدن آن تأکید و تصریح کرد: ماسال آینده انتخابات دیگر را پیشرو داریم و برگزاری چنین جلساتی میتواند در اصلاح امور در انجام مأموریتهای محوله مؤثر باشد.
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