۳۰۰ دفتر آی سی تی روستایی در گلستان معلق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی عصر سه‌شنبه در نخستین نشست معاونت‎های هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری‎های منطقه یک کشور که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه قبلی در کارگروه منطقه یک، موضوع دفاتر پیشخوان دولت بود که مورد، بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: درگذشته چندین هزار دفتر آی سی تی روستایی در کشور ایجاد شد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰ دفتر در روستاهای گلستان معلق هستند و مشخص نیست با چه واحد و سازمانی باید کار کنند.

به گفته ربیعی دفاتر پیشخوان دولت و آی سی تی روستایی و روند ادامه کار آن‌ها از موضوعات مهمی است که باید در این کارگروه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان بر لزوم تقویت امور و رفع مشکلات استانی تأکید و تصریح کرد: تشریک‌مساعی، تبادل‌نظر، ایجاد تعامل و تفاهم مدیریتی در حل مشکلات بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: موضوعات مبتلابه در استان‌های مختلف وجود دارد که با ارائه نگاه کارشناسی و تبادل تجربیات قابل مرتفع شدن است.

وی بابیان اینکه نحوه همکاری معاونت‎ها سبب می‎شود تا از بودجه مناسب‎تری برخوردار باشیم خواستار همکاری بیشتر در چگونگی جذب بودجه استانی شد.

ربیعی بابیان اینکه پاداش و اعتبارات انتخابات سال گذشته هنوز پرداخت‌نشده است بر لزوم پیگیری و عملیاتی شدن آن تأکید و تصریح کرد: ماسال آینده انتخابات دیگر را پیشرو داریم و برگزاری چنین جلساتی می‌تواند در اصلاح امور در انجام مأموریت‌های محوله مؤثر باشد.