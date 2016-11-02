لاریجانی انتخاب رئیس جمهور لبنان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طی یک تماس تلفنی با نبیه بری رئیس مجلس لبنان انتخاب میشل عون را به عنوان رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم نمایندگان پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور این کشور گفت: قطعا تدبیر و درایت مجلس و نمایندگان لبنان در حل معضل انتخاب رئیس جمهور در کشور تاثیر مستقیم داشت.

وی افزود: انتخاب رئیس جمهور لبنان پیام وحدت نیروهای مقاومت را به خوبی منعکس کرد و این انتخاب تاریخی در لبنان و در منطقه تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

لاریجانی ادامه داد: دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته در کنار ملت لبنان و محور مقاومت در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تروریسم تکفیری ایستاده است.

نبیه بری:نقش حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم، پارلمان و دولت لبنان بی‌بدیل است

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پارلمان و دولت ایران گفت: نقش حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم، پارلمان و دولت لبنان بی‌بدیل و قابل تقدیر است.

وی افزود: انتخاب رئیس جمهور لبنان نشان داد چه در گذشته و چه در حال فقط وحدت صفوف و گروه‌های داخلی است که می‌تواند به امت اسلامی و مردم لبنان کمک کند تا مقابل زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی بایستند.

نبیه بری همچنین گفت: امیدواریم از طریق گفت‌وگو و مذاکره با گروه‌های مختلف دولت وحدت ملی را در لبنان تشکیل دهیم.