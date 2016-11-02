کمک ۷ میلیون دلاری ژاپن به میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر ژاپن از کمک معادل ۷.۷۳ میلیون دلاری کشورش به میانمار خبر داد.

بر اساس این گزارش، «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن در کنفرانس خبری مشترک خود با «آنگ سان سوچی»، رهبر میانمار در توکیو، دلیل کمک ۸۰۰ میلیون ینی کشورش به میانمار را حمایت از ایجاد صلح و توسعه در این کشور اعلام کرد.

گفته می شود قرار است ۴۰ میلیون ین از این مبلغ از طریق دولت و نهادهای خصوص میانمار، به حمایت از اقلیت های نژادی این کشور تخصیص داده شود.

«آبه» در این کنفرانس خبری مشترک گفت: ما امیدواریم که این کمک منجر به گسترش صلح در مناطق مختلف میانمار شود و آنها را رو به جلو ببرد.

قرار است ما بقی مبلغ این کمک نیز در بخش های مختلف همچون پروژه های ساخت فرودگاه و زیرساخت های برق این کشور هزینه شود.

گفتنی است سفر «سوچی» به ژاپن برای گفتگو در خصوص سرمایه گذاری و دریافت کمک مالی از این کشور در حالی صورت می پذیرد که خشونت های گسترده و فزاینده علیه اقلیت مسلمان این کشور هنوز ادامه دارد.