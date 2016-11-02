به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارتخانه که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به گرامیداشت روز دانش آموز و روز استکبارستیزی افزود: باید با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه و دعوت از دانش آموزان و فرهنگیان کشور بتوانیم مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه نباید در برابر مسائل اجتماعی بی تفاوت باشیم، تصریح کرد: همان طور که در برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی آوردم، معتقدم که باید به امور پرورشی و فرهنگی دانش آموزان بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، پرداخت و این مهم باید در سطح مدارس و برای دانش آموزان دوره ابتدایی عینیت پیدا کند.

دانش آشتیانی ادامه داد: این سخن به این معنا نیست که مسائل آموزشی باید کنار گذاشته شود بلکه باید در امور پرورشی به دانش آموزان موضوعاتی مانند مهارت های زندگی که در سند تحول بنیادین هم آمده، آموزش داده شود،که نهادینه کردن این امور در سنین کودکی و در مقطع ابتدایی شکل می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه های کوتاه مدت خود، خاطرنشان کرد: بخش های مختلف آموزش و پرورش باید در جهت اجرایی کردن این برنامه ها تلاش کرده و لازم است دراین خصوص برنامه های اجرایی خود را پیشنهاد کنند.

وی با بیان این که اعتلای منزلت و جایگاه فرهنگیان از مهم ترین برنامه های آموزش وپرورش است، گفت: معلم نباید در محیط مدرسه دغدغه داشته باشد تا بتواند به ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان بپردازد و همه بخش ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا منزلت اجتماعی معلمان حداقل در داخل خود آموزش وپرورش رعایت شود.

عضو کابینه تدبیر وامید با تأکید بر اصل «برنامه محوری»، تصریح کرد: باید تقسیم کار در بخش های آموزش وپرورش به گونه ای انجام شود تا اهم فعایت ها در ستاد به صورت «سیاست گذاری و نظارت» باشد و امورات اجرایی به استان ها، مناطق و مدارس واگذار شود.