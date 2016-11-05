ضرورت حفظ محیط زیست در جامعه به درستی درک نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته صبح شنبه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان افزود: باید طرح ها و لوایح محیط زیستی کشور را به نتیجه برسانیم زیرا محیط زیست امروز مهمترین موضوع کشور است.

خجسته اظهار داشت: محیط زیست امانت نسل آینده در دست ما است و اگر از داشته هایمان مراقبت نکنیم نسل آینده به خطر می افتد و این مسئله نیازمند فرهنگسازی و عزم ملی و استانی است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدهای ناشی از بحران های محیط زیستی گفت: درختان و باغ های شهر، تنفس گاه های نسل حاضر و نسل آینده هستند و باید با سودجویانی که تنفس گاه ها را قلع و قمع می کنند برخورد جدی شود زیرا این موضوع با سلامت جامعه سر و کار دارد.

وی عنوان کرد: دنیا به سوی دست یابی به محیط زیست سالم و پویا حرکت می کند و تمام نیازها از محیط زیست تامین می گردد که اگر از آن مراقبت و در خصوص حفظ و پایداری آن فرهنگسازی نکنیم نسل آینده در معرض خطر قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی در خصوص حفاظت‌ محیط زیست‌ گفت: بر اساس قانون فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن‌ که‌ با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ غیر قابل‌ جبران‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است.

وی بیان کرد: به نتیجه رسیدن طرح ها و لوایح محیط زیستی را با جدیت در مجلس پیگیری می کنیم و پای حفظ محیط زیست می ایستیم و از آن دفاع می کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان گفت: موضوع مبارزه با تخریب محیط زیست، به اندازه سایر مفاسد اهمیت بالایی دارد و مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تاکید کرده اند اما اهمیت این مسئله هنوز در جامعه به درستی درک نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست استان همدان پرداخت و مشکلات و موانع این حوزه را عنوان کرد.

محمدرضا محمدی از رئیس مجمع نمایندگان استان خواست از رهگذر تصویب برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون بودجه ۹۶ و بررسی لوایح محیط زیستی در مجلس شورای اسلامی به این حوزه کمک کند.

وی همچنین ارتقای جایگاه محیط زیست و کمک به نقش آفرینی مجموعه های تابعه حفاظت محیط زیست را از سوی مجلس شورای اسلامی خواستار شد.