هنربه ابزار تفهیم مبانی دینی در سطح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی عصر چهارشنبه در دیدار با سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای حوزه هنری استان در راستای تبلیغ و صیانت از مبانی دینی و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران بر تاثیر هنربه عنوان یکی از برترین و ارزشمند ترین ابزارهای تفهیم مبانی دینی در سطح جامعه تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیوند امور دینی و هنر را یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز عنوان کرد و افزود: هنر زمانی موفق می باشد که بر پایه امور ارزشی دینی، اسلامی و با اتکا به قدرت بی انتهای خداوند متعال باشد و در این صورت است که توده جامعه از برکتهای زیبای هنر و مفاهیم ارزشمند دینی بیش از بیش بهره مند می شود.

سید مهدی قریشی ادامه داد: حوزه هنری می بایست ارتباطات فرهنگی خود را با مراکز دینی، فرهنگی، و دانشگاهی استان بیش از گذشته توسعه داده و در کنار هم در راه رسیدن به اهداف مشترک که دست یافتن به جامعه ای سالم و اسلامی است کوشا باشند.

وی با بیان اینکه پیوند امور دینی و هنر، پیوندی مقدس است که می تواند زمینه اثرگذاری بیشتر در راستای اعتلای معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم کند اظهار داشت: هنر زمانی موفق است که بر پایه امور ارزشی دینی و اسلامی و با اتکا به قدرت بی انتهای خداوند متعال باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف حوزه هنری، ایجاد ارتباط تنگاتنگ فرهنگی با مراکز دینی، فرهنگی و دانشگاهی استان است که باید در این خصوص گام های بلندتری برداشته شود.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای حوزه هنری استان در بخشهای مختلف هنری از حمایتها و نگرش مثبت نماینده ولی فقیه در استان بر کارنامه عملی حوزه هنری تشکر کرد.

احد هوشمند رسالتها و سیاستهای حوزه هنری را در خدمت ترویج و حفظ مبانی ارزشی دین مبین اسلام و هم سو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری بیان کرد و بر همکاریهای مستمر و هنری اعلام آمادگی کرد.

این نخستین دیدار سرپرست حوزه هنری استان با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از زمان تصدی این پست در حوزه هنری استان بود.