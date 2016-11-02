تغییر در بافت جمعیتی موصل خط قرمز ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه امروز در توضیح چرایی استقرار ادوات و ماشین های جنگی از جمله تانک های ارتش این کشور در مرزهای جنوبی با عراق گفت که انتقال این ادوات جنگی بخشی از عملیات های ضد تروریستی ترکیه است که به منظور اطمینان از آمادگی در برابر هر رخداد احتمالی انجام شده است.

ارتش ترکیه روز گذشته اقدام به انتقال تعدادی از ماشین های نظامی خود به منطقه سیلاپی واقع در استان شیرناک (نزدیکی مرز عراق و ترکیه) کرد.

«ایشیک» گفت: به پیشرفت های مهمی در منطقه خود دست یافته ایم. از یک سو، ترکیه در مبارزه بسیار حساس و جدی با تروریسم قرار دارد، اما از سوی دیگر پیشرفت های دیگری نیز از آن سوی مرزهایمان داشته ایم. ترکیه باید برای مواجه با هر پیشامدی آماده باشد.

وزیر دفاع ترکیه همچنین در خصوص پیشرفت های حاصل شده در عملیات موصل گفت که مقام های دیپلماتیک ترکیه و دولت مرکزی عراق در حال گفتگو در این خصوص هستند. وی همچنین با اشاره به خطوط قرمز کشورش در این خصوص گفت: پیشرفت هایی که منجر به ایجاد تغییر در بافت جمعیتی موصل شود، از خطوط قرمز ترکیه هستند. ما در حال مذاکره با دولت عراق در این خصوص هستیم. مطمئنا ترکیه در زمان مقتضی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

گفتنی است ترکیه پیشتر تاکید کرده بود که عملیات آزادسازی موصل می بایست توسط ارتش عراق و نیروهای محلی مستقر در موصل صورت پذیرد و به شدت با حضور نیروهای مردمی شیعه یا همان حشد الشعبی در این عملیات مخالفت کرده بود.