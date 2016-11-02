به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی عصرروز چهارشنبه ۱۲ آبانماه با معرفی نفرات در بخشهای اعضای نوجوان، آزاد، پدربزرگها و مادربزرگها، مربیان کانونی و فراگیر خاتمه یافت.
بر همین اساس در بخش اعضای نوجوان معصومه قاسمی با قصه «چهار فصل» از خوی، سپیده شیخلو با قصه «غول بیابونی» از ارومیه و فروزان امینی با قصه «مریض خیالی» از مهاباد، راهیافتگان استان آذربایجانغربی به مرحله کشوری نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی هستند.
در بخش آزاد این جشنواره سوران حسینزاده از مهاباد با قصه «مار و روباه» و حجتالاسلام والمسلمین اکبر نوروزنژاد از ارومیه با قصه «زیارت شاهعباس» به مرحله کشوری جشنواره راه یافتند.
در بخش مربیان کانونی کبری غلامی با قصه «حسن کچل» از پلدشت، شادی پاکزاد با قصه «هتل پرنده» و شیدا نصرتی با قصه «نان و آب» از مهاباد، پریسا علیزادهاقدم با قصه «تور عروسی» از ماکو و معصومه حیدرپور با قصه «پسر کوهکن» از نقده و ابراهیم خلیل حاجکریمی با قصه «حضرت سلیمان و مورچه» از شوط به عنوان راهیافتگان مرحله کشوری جشنواره انتخاب شدند.
فاطمه ولادی با قصه «نقرهماهی» از ارومیه نیز به عنوان راهیافته بخش فراگیر(قصه گویی برای کودکان دارای آسیب شنوایی) به مرحله کشوری نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی معرفی شد.
در بخش پدربزرگها و مادربزرگها هیات داروران هیچ کدام از شرکت کنندگاه را به عنوان راه یافته به مرحله کشوری اعلام نکرد اما مادربزرگهای حاضر در جشنواره به پاس حضور مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین هیات داوران در بخشی از بیانیه خود از مدیر کل کانون استان خواست که به منظور افزایش روند کیفیت قصهگویی در مراکز و جشنوارههای بعدی و ایجاد انگیزه در همکارانی که در سال جاری نسبت به سالهای گذشته با آمادگی و تمرین در جشنواره حضور داشته و تلاششان قابل تحسین بود به نحوی مورد تقدیرقرار دهند که بر همین اساس الهام حساس از ارومیه، لیلا خوشخلق از ماکو، کمال نصرالهی از پیرانشهر و توحید اسکندرزاده از محمدیار شایسته تقدیر شدند.
هیات داوران متشکل از فریبا نیکبخت، نسرین بدلی باراندوزی و لیلا فلاح ۵۳ قصه را در این مرحله از جشنواره مورد داوری قرار دادند.
داوران در بخشی از بیانیه خود ضمن تقدیر را از تلاش های قصه گویان در بخش های مختلف یادآور شدند:هنر قصهگویی علاوه بر شناخت قصه و عناصر آن میبایست توام با تمهیدات لازم برای شروع و تدبیر برای جمعبندی و همچنین استفاده از شیوههای خلاق باشد.
هیات داوران در بیانیه خود استفاده از زبان بدن، احاطه و اشراف بر قصه و برقراری ارتباط مناسب با مخاطب را دارای نقش مهم و تاثیر گزار در یک قصهگویی موفق دانستند.
آنان در بخش دیگری از بیانیه خود از مربیانی که بدون آمادگی و پرداخت کامل و صرفا جهت حضور، قصه گفتند خواستند برای افزایش کیفیت قصه گویی در جشنواره و علیالخصوص تاثیر مثبت قصهگویی بهعنوان یک فعالیت در مراکز فرهنگی هنری کانون بیشتر تلاش کرده و پس از انتخاب قصههای مناسب، آنها را در مراکز کانون، مدارس و ویزهبرنامههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در ردههای سنی مختلف اجرا کنند.
در این مراسم که با حضور و سخنرانی جواد زاهدی مدیر کل کانون استان، فریدون سیدمصطفوی مدیرکل آموزش و پرورش، احد هوشمند رییس حوزه هنری، هوشنگ مرادی معاون مدیرکل روابط عمومی و اموربینالملل استانداری و جمعی از مسوولین استانی برگزار شد پخش نماهنگ و قصهگویی عضو نوجوان کانون خوی از دیگر بخشهای آن بود.
مرحله استانی نوزدهمین جشنواره بینالمللی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارومیه میزبان ۵۳ قصهگو از از سراسر استان بود.
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