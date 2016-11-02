به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی بعد از ظهر امروز در نشست نمایندگان احزاب استان یزد با قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اهمیت فعالیت احزاب و تشکل ‌های سیاسی در یزد اظهار داشت: به همین منظور برپایی خانه احزاب در جلسات مختلف نشست احزاب استان پیگیری و مصوب شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در تلاش برای راه اندازی این خانه در فضایی مناسب هستیم و امیدواریم بتوانیم قبل از برگزاری انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده با راه اندازی این مرکز نشاط سیاسی را در استان یزد دو چندان کنیم.

طالبی ادامه داد: احزاب استان یزد می توانند برنامه های خود را در خانه احزاب پیگیری کنند و با برگزاری برنامه های مختلف، برنامه های سیاسی استان را ساماندهی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین با اشاره به استمرار در برگزاری نشست های احزاب در استانداری عنوان کرد: از نظرات نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان یزد همواره استفاده شده و تلاش شده با توجه به اینکه یزد استانی سیاسی است، از نظرات همه احزاب بهره مند شویم.

در این نشست سخنگوی اصولگرایان استان یزد، نماینده اصلاح طلبان استان و نماینده اقلیت های مذهبی استان یزد به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.