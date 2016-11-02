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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

معاون استاندار یزد:

خانه احزاب در یزد راه‌اندازی می‌شود

خانه احزاب در یزد راه‌اندازی می‌شود

یزد ـ معاون استاندار یزد از تلاش برای راه اندازی خانه احزاب در یزد پیش از برگزاری انتخابات سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی بعد از ظهر امروز در نشست نمایندگان احزاب استان یزد با قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اهمیت فعالیت احزاب و تشکل ‌های سیاسی در یزد اظهار داشت: به همین منظور برپایی خانه احزاب در جلسات مختلف نشست احزاب استان پیگیری و مصوب شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در تلاش برای راه اندازی این خانه در فضایی مناسب هستیم و امیدواریم بتوانیم قبل از برگزاری انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده با راه اندازی این مرکز نشاط سیاسی را در استان یزد دو چندان کنیم.

طالبی ادامه داد: احزاب استان یزد می توانند برنامه های خود را در خانه احزاب پیگیری کنند و با برگزاری برنامه های مختلف، برنامه های سیاسی استان را ساماندهی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین با اشاره به استمرار در برگزاری نشست های احزاب در استانداری عنوان کرد: از نظرات نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان یزد همواره استفاده شده و تلاش شده با توجه به اینکه یزد استانی سیاسی است، از نظرات همه احزاب بهره مند شویم.

در این نشست سخنگوی اصولگرایان استان یزد، نماینده اصلاح طلبان استان و نماینده اقلیت های مذهبی استان یزد به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 3813915

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