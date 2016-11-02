طرح شیرین کردن آب خیلج فارس به شورای عالی آب کشور ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی، در ادامه سفر به خنج، در جمع فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این شهرستان افزود: اگر اجازه دهیم احزاب قدرتمند شکل گیرند و آنها تعیین کننده باشند آن موقع حق داریم که بگوییم مسائل قومی و شهرستانی باید کنار گذاشته شود در غیر این صورت به ناچار باید فعالیت ها بر مبنای قومی و قبلیه ای و شهر و منطقه را بپذیریم.

وی افزود: اگر به دنبال اداره مناسب امور هستیم باید بدانیم که تنها یک راه داریم و آن واگذاری اداره امور به مردم است.

استاندار فارس ادامه داد: شکل اداره امور توسط مردم از طریق مشارکت به شیوه های مختلف انجام می شود که از جمله می توان به نظارت بر عملکرد مدیران اشاره کرد که این کار از طریق رسانه ها انجام می شود.

افشانی اضافه کرد: بین نظارت رسانه ها و فساد یک رابطه معکوس وجود دارد، یعنی هرچه نظارت رسانه ها بیشتر باشد فساد کمتر خواهد شد و هرچه از میزان نظارت رسانه ها کاسته شود، فضا بسته تر شود و رسانه ها قدرت نقد کمتری داشته باشند، فساد در جامعه گسترش می یابد.

وی ایجاد نهادهای اجتماعی در تمامی زمینه ها را نیز از دیگر ضروریات جامعه دانست و افزود: یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که به عنوان یک نهاد اجتماعی غیر دولتی فعالیت دارند و اداره امور جامعه در برخی حوزه ها را در دست دارند.

وی بیان کرد: برخی نگران عملکرد شوراها هستند و بیان می کنند که ممکن است نتوانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند که در پاسخ باید گفت شوراهای ما تجربه زیادی ندارد و باید با حمایت از شوراها و تقویت آنها کمک کنیم که نقاط ضعف آنها به مرور حل شود.

استاندار فارس، دفاع از سهم بازار برای کشورها، صاحبنظران و فعالان اقتصادی را همانند حفاظت از مرزها دانست و گفت: دولت تدبیر و امید موفق شد که طی همین سه سال و چند ماه فعالیتش، سهم از دست رفته بازار نفت کشورمان را به رغم تمام کارشکنی های عربستان و کشورهای همراهش بازپس گیرد.

افشانی افزود: کشورها می دانند که اگر سهم بازار خود را از دست بدهند با یک فاجعه اقتصادی مواجه می شوند و به همین دلیل کمتر کشوری حاضر می شود پس از تصاحب یک بازار به راحتی آن را از دست بدهد.

وی، با اشاره به اجرایی شدن برجام در سایه درایت و هدایت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: دولت نیز از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کرد و موفق شد که علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز یک ثبات و آرامش قابل قبول بر کشور حاکم کند.

استاندار فارس بیان کرد: تمام این موفقیت ها بیانگر تدبیر، توانایی و تجربه عظیم مدیران اقتصادی است که توانستند چنین شرایطی را ایجاد کنند.

افشانی، غیر قابل اعتماد بودن قدرت های بزرگ را یک حقیقت انکارناپذیر دانست و افزود: بزرگترین خیانت آنها به کشور ایران این بود که ملی ترین دولت قبل از انقلاب که در حال شکل گیری بود را با کودتا ساقط کردند.

وی گفت: اصولا در دنیای امروز همه کشورها برای منافع خود می جنگند اما اشکال کشورهای غربی در این است که آنها برای تامین منافع خودشان به قیمت فدا کردن منافع دیگر کشورها مبارزه می کنند.

استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب را مشکل اصلی این استان دانست و گفت: بعد از ۲ ماه از حضورم در فارس متوجه شدم که ما در این استان نه با مشکل آب بلکه با بحران آب مواجه هستیم و بنابراین طی مکاتبات مختلف از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دعودت کردیم که برای حل این مشکل به فارس سفر کند.

وی افزود: سرانجام نیز این سفر انجام شد (۲۹ تیرماه ۹۵) و دکتر جهانگیری به اتفاق وزرای نیرو و کشاورزی برای بررسی وضعیت آب فارس به این استان آمدند.

افشانی ادامه داد: علاوه بر مصوبات خوبی که این سفر برای استان به دنبال داشت از جمله انجام ۳۰ هزار هکتار آبیاری نوین، مقرر شد که موضوع آب استان در شورای عالی آب کشور بررسی شود که این اتفاق در آینده نه چندان دور روی خواهد داد.

استاندار فارس افزود: ما نیز پیشنهاداتی برای طرح در این شورا ارائه کردیم که می توان به شیرین کردن آب خلیج فارس و انتقال آن به شهرستان های نزدیک دریا، آبخیزداری و اتمام سدهای نیمه تمام اشاره کرد.

وی، پساب فاضلاب شهری را نیز پایدارترین و گران ترین آب دانست و گفت: هیچ پروژه ای اقتصادی تر از این نیست که فاضلاب تبدیل به آب برای مصارف صنعتی شود خصوصا در شرایطی که مشکل کم آبی هر سال در حال تشدید شدن است.

استاندار فارس با اشاره به وجود حدود چهار هزار پروژه نیمه تمام در این استان گفت: و به همین دلیل یکی از برنامه هایی که برای اجرای این پروژه ها در دستور کار داریم، واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی است که باید دنبال شود.

وی ادامه داد: یکی از آفت های نظام اجرایی ما در حوزه عمرانی پروژه های دولتی این است که اعتبارات بین چندین هزار پروژه توزیع شد که حدود چهار هزار پروژه نیمه تمام با درصدهای پیشرفت متفاوت در فارس وجود دارد.

استاندار فارس، اقدامات انجام شده در زمینه گازرسانی به روستاهای فارس را بسیار قابل توجه دانست و گفت: طی سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید معادل ۵۰ سال گذشته گازرسانی به روستاهای واجد شرایط انجام شده است.

افشانی ادامه داد: علاوه بر این گازرسانی به بیش از ۵۰۰ روستا نیز هم اینک در دست اجرا است و شرکت گاز استان تعهد کرده که ظرف سه سال آینده کل روستاهای واجد شرایط را گازرسانی کند.

وی افزود: بنابراین امیدواریم که ظرف سه سال آینده هیچ روستای واجد شرایط فاقد گاز در استان نداشته باشیم.

