به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از نشست با اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: من به بخش دوم جلسه رسیدم و گزارشی از عملکرد تیم در لیگ برتر و دو بازی جام حذفی ارائه کردم و برنامه های ماه های پایانی سال را مرور کردیم که فشرده است. نظراتی من داشتم و نظراتی هم اعضای هیات مدیره داشتند. گزارش مکتوبی را هم ارائه دادم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهدافم در حضور در این جلسه تشکر از اعضای هیات مدیره بود که در سخت ترین شرایط ماه های گذشته از من و تیم حمایت کردند. برخی صحبت هایی که در این نشست شد درون خانوادگی است و باید به عنوان امانت پیش ما بماند اما در مجموع نشست خوبی داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد برنامه های این تیم گفت: ما در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا کار سختی داریم و باید چند مرحله بازی کنیم تا به مسابقات اصلی برسیم. به همین خاطر نیاز به حمایت ویژه داریم. من تجربه این مراحل با نفت را دارم و امیدوارم مسئولان باشگاه بتوانند شرایطی فراهم کنند که پیش از مسابقات کل مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند.

علیرضا منصوریان در مورد اینکه آیا در این نشست پیرامون جذب بازیکنان جدید هم صحبتی شد گفت: در این مورد هیچ صحبتی نشد و ما با همین بازیکنان کارمان را ادامه خواهیم داد. ما تمریناتمان را در تهران پیگیری می کنیم. تیم ما هنوز کار دارد و باید تمرینات اختصاصی را داشته باشیم و زحمت زیادی هم بکشیم.