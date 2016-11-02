مسئولان استان قزوین در مقابل تولیدکنندگان احساس تکلیف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه با حضور در شهرک صنعتی کاسپین از شش واحد صنعتی مستقر در این شهرک بازدید کرد و در جریان روند تولید در این واحدها قرار گرفت.

یک واحد تولید مواد لبنی، واحد تولید البسه بیمارستانی و لواز پزشکی، یک شرکت دانش بنیان تولید کننده نای و کبد مصنوعی، یک واحد تولید کره گیاهی و حیوانی، انواع روغن های تخصصی و قنادی، و یک قطعه سازی پیستون خودرو مورد بازدید استاندار قزوین قرار گرفت.

فریدون همتی در بازدید از یک واحد تولید کره گیاهی و حیوانی که اخیرا با تسهیلات بهین یاب و پس از تعطیلی احیا شده اظهار داشت: دولت عزم جدی دارد با حمایت از واحدهایی که نیمه فعال هستند اما بازار فروش دارند و نیز کارخانه های تعطیل شده گامی اساسی برای رونق اقتصادی این واحدها بردارد.

وی افزود: طرح دولت فعال کردن واحدهای نیمه تمام، تعطیل شده و کم رونق است و یکی از برنامه ها اجرای طرح بهین یاب و ارائه تسهیلات لازم برای بازگشت به چرخه تولید است.

هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات صنعتی نداریم

استانداربیان کرد: خوشبختانه با تعیین آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان معین استان در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی سقف تسهیلات و محدودیت سهمیه تعداد واحدها برداشته شده و اعلام می کنیم با استراتژی مدون از همه واحدهایی که می خواهند به چرخه تولید بازگردند کمک کنیم.

وی اضافه کرد: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی نداریم و از همه کارآفرینان حمایت می کنیم.

همتی یادآورشد:بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان قزوین مهیاست و برای دست یابی به بازارهای جهانی آماده همه نوع حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه صادرات هستیم.

استاندار اضافه کرد: چشم امید به خارج نبسته ایم اما یک استراتژی علمی کارآمد داریم تا محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم تا هم درآمد تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد و هم جایگاه محصولات ایرانی در خارج تثبیت شود.

وی گفت: مسئولان استان وظیفه دارند با احساس تکلیف پاسخگوی همه تولیدکنندگان باشند و امروز وقتی از سه واحد تولیدی که قبلا تعطیل شده و امروز به چرخه تولید بازگشتند بسیار خوشحال شدیم و عملکرد مسئولان را در عمل مشاهده کردیم.

همتی اظهارداشت: یک واحد تولیدی که امروز کره حیوانی تولید می کند و قادر به رقابت با خارجی هاست تا چند ماه پیش تعطیل و از چرخه تولید خارج شده بود اما به واسطه تسهیلات بهین یاب احیا شده و حتی قادر است صادرات هم داشته باشد که این گونه واحدها شایسته حمایت همه جانبه دولت هستند.

وی گفت: نیروهای این واحد که همگی تحصیل کرده اند و گویا دعوت نامه هم داشتند که به خارج بروند اما احساس تکلیف کردند و با عشق و علاقه به میهن چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درآوردند که این انگیزه باید تقویت شود و ما قدردان این افراد هستیم.

این واحد تولیدی روزانه ۴۰ تن کره حیوانی تولید و ۱۵ تن مصحول را بسته بندی می کند و با احیاء و راندازی مجدد آن برای ۴۵ نفر از نیروهای بومی شغل ایجاد شده است.

طرح توسعه این واحد نیز با تزریق تسهیلات جدید می تواند برای ۲۰ نفر شغل ایجاد کرده و به افزایش ۳۰ درصدی تولید هم منجر شود که استاندار قزوین برای تامین تسهیلات مورد نیاز این واحد قول مساعد داد.