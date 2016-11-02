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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

استاندار قزوین:

مسئولان استان قزوین در مقابل تولیدکنندگان احساس تکلیف می کنند

مسئولان استان قزوین در مقابل تولیدکنندگان احساس تکلیف می کنند

قزوین- استاندار قزوین گفت: همه مسئولان استان در مقابل تولیدکنندگان احساس تکلیف می کنند و تمام قد برای خدمت آماده اند تا مشکل بیکاری و اشتغال استان حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه با حضور در شهرک صنعتی کاسپین از شش واحد صنعتی مستقر در این شهرک بازدید کرد و در جریان روند تولید در این واحدها قرار گرفت.

یک واحد تولید مواد لبنی، واحد تولید البسه بیمارستانی و لواز پزشکی، یک شرکت دانش بنیان تولید کننده نای و کبد مصنوعی، یک واحد تولید کره گیاهی و حیوانی، انواع روغن های تخصصی و قنادی،   و یک قطعه سازی پیستون خودرو مورد بازدید استاندار قزوین قرار گرفت.

فریدون همتی در بازدید از یک واحد تولید کره گیاهی و حیوانی که اخیرا با تسهیلات بهین یاب و پس از تعطیلی احیا شده اظهار داشت: دولت عزم جدی دارد با حمایت از واحدهایی که نیمه فعال هستند اما بازار فروش دارند و نیز کارخانه های تعطیل شده گامی اساسی برای رونق اقتصادی این واحدها بردارد.

وی افزود: طرح دولت فعال کردن واحدهای نیمه تمام، تعطیل شده و کم رونق است و یکی از  برنامه ها اجرای طرح بهین یاب و ارائه تسهیلات لازم برای بازگشت به چرخه تولید است.

هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات صنعتی نداریم

استانداربیان کرد: خوشبختانه با تعیین آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان معین استان در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی سقف تسهیلات و محدودیت سهمیه تعداد واحدها برداشته شده و اعلام می کنیم با استراتژی مدون از همه واحدهایی که می خواهند به چرخه تولید بازگردند کمک کنیم.

وی اضافه کرد: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی نداریم و از همه کارآفرینان حمایت می کنیم.  

همتی یادآورشد:بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان قزوین مهیاست و برای دست یابی به بازارهای جهانی آماده همه نوع حمایت از سرمایه گذاران  برای توسعه صادرات هستیم.

استاندار اضافه کرد: چشم امید به خارج نبسته ایم اما یک استراتژی علمی کارآمد داریم تا محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم تا هم درآمد تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد و هم جایگاه محصولات ایرانی در خارج تثبیت شود.

وی گفت: مسئولان استان وظیفه دارند با احساس تکلیف پاسخگوی همه تولیدکنندگان باشند و امروز وقتی از سه واحد تولیدی که قبلا تعطیل شده و امروز به چرخه تولید بازگشتند بسیار خوشحال شدیم و عملکرد مسئولان را در عمل مشاهده کردیم.

همتی اظهارداشت: یک واحد تولیدی که امروز کره حیوانی تولید می کند و قادر به رقابت با خارجی هاست تا چند ماه پیش تعطیل و از چرخه تولید خارج شده بود اما به واسطه تسهیلات بهین یاب احیا شده و حتی قادر است صادرات هم داشته باشد که این گونه واحدها شایسته حمایت همه جانبه دولت هستند.

وی گفت: نیروهای این واحد که همگی تحصیل کرده اند و گویا دعوت نامه هم داشتند که به خارج بروند اما احساس تکلیف کردند و با عشق و علاقه به میهن چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درآوردند که این انگیزه باید تقویت شود و ما قدردان این افراد هستیم.

این واحد تولیدی روزانه ۴۰ تن کره حیوانی تولید و ۱۵ تن مصحول را بسته بندی می کند و با احیاء و راندازی مجدد آن برای ۴۵ نفر از نیروهای بومی شغل ایجاد شده است.

طرح توسعه این واحد نیز با تزریق تسهیلات جدید می تواند برای ۲۰ نفر شغل ایجاد کرده و به افزایش ۳۰ درصدی تولید هم منجر شود که استاندار قزوین برای تامین تسهیلات مورد نیاز این واحد قول مساعد داد.

کد مطلب 3813939

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