به گزارش خبرگزاري مهر، گروه توليد "محاكمه" روز سه شنبه عازم شمال كشور خواهند شد تا سكانس هاي پاياني فيلم را در اين منطقه فيلمبرداري كنند. با پايان فيلمبرداري در تهران بازي مهناز افشار هم در اين كار به پايان مي رسد.

"محاكمه" دومين همكاري افشار با قادري محسوب مي شود كه پيش از اين در "آكواريوم" با يكديگر همكاري داشتند. اكثر سكانس هاي "محاكمه" در تهران فيلمبرداري شده و شمال كشور تنها براي برداشت هاي پاياني انتخاب شده است. گروه فقط يك هفته در شمال حضور خواهند داشت.

قادري سال 83 "آكواريوم" را در تركيه ساخت و پس از گذشت زماني نزديك به يك سال توليد "محاكمه" را آغاز كرد. "آكواريوم" كه پائيز 84 روي پرده رفت، فروش خوبي داشت و با توجه به فضاي "محاكمه" انتظار مي رود اين موفقيت در مورد كار تازه قادري هم تكرار شود. افسانه بايگان، گوهر خيرانديش، محمدرضا شريفي نيا و افسانه پاكرو از بازيگران "محاكمه" هستند.