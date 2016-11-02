بوی تعفن فضولات حیوانی مرغداری ها و گاوداری ها در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان بناب با انتقاد از تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه و ورودی های شهر و روستاهای بناب، بوی تعفن فضولات حیوانی مرغداری ها و گاوداری ها را نیز یکی از مشکلات مهم زیست محیطی شهرستان بناب اعلام کرد.

وی تصریح کرد: برای حل این معضلات باید شهرداری، دهیاران، جهادکشاورزی و اداره محیط زیست با جدیت تمام وارد عمل شده و در صورت مشاهده تخلف از سوی افراد نسبت به تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند، زیرا توصیه های قبلی کارساز نبوده اند.

فرج اللهی همچنین جمع آوری پسماند شهرک صنعتی را یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی منطقه اعلام و تأکید کرد: با توجه به اینکه جمع آوری پسماند این شهرک از وظایف شهرداری خارج است از این رو مدیریت شهرک های صنعتی باید رأساً نسبت به جمع آوری و دفن زباله های این شهرک اقدام کند.

فرماندار بناب افزود: هم اکنون جمع آوری پسماندها در این شهرک مناسب نیست و در بعضی مواقع توسط واحدهای تولیدی سوزانده می شوند که باعث آلودگی شدید هوا در شهرستان می شود.

فرج اللهی با تقدیر از عملکرد شهرداری در جمع آوری و دفن بهداشتی زباله ها خاطرنشان کرد: کار جمع آوری زباله در سطح شهر و روستاها بصورت مکانیزه صورت می گیرد و در محل مناسب بصورت بهداشتی دفن می شود.

وی در ادامه ضمن تأکید بر تفکیک زباله از مبداء اظهار کرد: متأسفانه این طرح در شهرستان بناب به خوبی اجرا نمی شود و امیدواریم شهرداری در اسرع وقت نسبت به عملیاتی شدن طرح تفکیک زباله از مبداء اقدام کند.