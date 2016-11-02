اختلاف روسیه و ترکیه در خصوص جداسازی مخالفین سوری از تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «مولود چاوش اغلو»، وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیون دولتی روسیه، از اختلاف موجود میان کشورش و روسیه بر سر جداسازی مخالفان میانه رو از تروریست ها خبر داد.

«مولود چاوش اغلو» گفت: ما هم خواستار جداسازی جبهه النصره از اپوزیسیون هستیم. چرا که ما نمی توانیم تروریست ها را با مخالفان میانه رو جمع ببندیم.

وی افزود: اختلاف ما بر سر چگونگی جداسازی آنان از یکدیگر است. اول از همه، متوقف کردن بمباران ها و درگیری ها در جهت اجرای آتش بس بسیار مهم و الزامی است. سپس، تعیین یک بازه زمانی منطقی لازم است. تا زمانیکه جنگ در جریان باشد، رژیم (سوریه) به بمباران های خود ادامه می دهد، و این کار جداسازی آنها از یکدیگر را مشکل می سازد.

به گفته «چاوش اغلو»، آنکارا و مسکو موافق راه حل دیپلماتیک به جای استفاده از گزینه نظامی در خصوص مساله سوریه هستند.

وی گفت: به عبارت دیگر، آنکارا به این اعتقادی ندارد که حل و فصل سیاسی مساله با حضور اسد امکان پذیر باشد.

وزیر خارجه ترکیه افزود: اگر ما در مورد اسد و مسائل دیگر با هم اختلاف نظر داریم، گروه های ویژه ای متشکل از دیپلمات ها، کارشناسان نظامی و نمایندگان سرویس های ویژه دیگر تشکیل دهیم. همه سوری ها، مسائل منطقه ای و نظامی توسط این گروه ها و با مشارکت روسیه و ترکیه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.