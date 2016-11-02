پیروزی تیم فوتسال دبیری تبریز و مس سونگون ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری شش دیدار به صورت همزمان از ساعت ۱۷ آغاز شد که تیم دبیری تبریز در سالن علوم پزشکی تبریز و در حضور پرشور تماشاگران برابر یاسین پیشرو قم به برتری پرگل رسید.

دبیری در این بازی حریف خود را با نتیجه هفت بر دو شکست داد. فرهاد فخیم در این بازی چهار گل به ثمر رساند و حنیفی و جعفری و عسگری نیز دیگر گل های تیم تبریزی را به ثمر رساندند. گل های یاسین پیشرو را نیز در این بازی فرج زاده و اطمینان به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار نیز تأسیسات دریایی مقابل مس سونگون قرار گرفت که در این دیدار خانگی با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. این دومین باخت شاگردان وحید شمسایی به حساب می‌آید. هر دو گل تیم مس را نیز در این دیدار دیه گو داسیلوا به ثمر رساند.