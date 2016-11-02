ایجاد ۱۰ قطب صنایع دستی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار گفت: از میان ۹۰ صنعت دستی که در استان رواج دارد به ترتیب اهمیت و با انجام کار کارشناسی ۱۰ صنعت دست برتر را با اولویت منطقه انتخاب کرده ایم و در نظر داریم با تمرکز بر روی صنایع دستی منتخب زیر ساخت ها ی لازم برای برند سازی را فراهم آوریم.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع دستی است. با انتخاب کانون ها و متمرکز نمودن عناوین برتر صنایع دستی در هر منطقه در تعامل با سایر دستگاهها امکانات لازم مانند بازارچه های صنایع دستی را ایجاد خواهیم کرد.

وی یکی از برنامه های اداره کل میراث فرهنگی را بازاریابی برای صنایع دستی در حوزه استانی، ملی و بین المللی عنوان کرد و گفت: برای نیل هدف اقتصاد بدون نفت باید تلاش کنیم تا صنایع دستی شاخص هر شهرستان با نام و نشان شایسته آن روانه بازارهای جهانی شود و آثار دست هنرمندان آذربایجان شرقی به تمام جهان شناسانده شود که علاوه بر ایجاد اشتغال و نقش خود را در کاهش وابستگی به در آمد نفت ایفا نماییم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در راستای توانمندسازی هنرمندان صنایع دستی و به منظور ترویج و توسعه صنایع دستی و در نهایت رونق فضای کسب و کار، آموزشهای ویژه فعالان صنایع دستی در رشته های مورد نظر را با همکاری سازمان ها و تشکل های مردم نهاد دوره های تخصصی برگزار خواهیم کرد که دوره های بازاریابی و مشتری مداری به منظور ارتقا وضعیت فروش و برندسازی را در راس کار قرار داده ایم.