محمدشروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک، اظهار کرد: با مشخص شدن وزیر ورزش و جوانان، هفته آینده تکلیف مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها مشخص می‌شود و مشکلی برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک وجود ندارد.

وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر رئیس فدراسیون ژیمناستیک مشخص شود تا رئیس جدید برنامه‌های خود را پیاده کند.

وی ادامه داد: بنده کاندیدای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیستم، اما وظیفه دارم انتخابات فدراسیون را برگزار و برنامه‌های ژیمناستیک کشور را ساماندهی کنم.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اهداف پیش روی فدراسیون ژیمناستیک گفت: هدف نخست ما حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی است و پس از آن به رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن و کسب سهمیه فکر می‌کنیم.

اسبقیان تصریح کرد: پس از برگزاری رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جوانان کشور در گرگان، مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان را پیش رو داریم و سپس لیگ برتر برگزار خواهد شد.

وی در خصوص انتخاب مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان، اظهار کرد: آقای سلطانی فر از مدیران با سابقه کشور هستند که در گذشته به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی نیز فعالیت می‌کردند.

وی افزود: آقای سلطانی فر همواره حامی ورزش بوده و حضور ایشان در راس وزارت ورزش و جوانان، فرصتی برای ورزش کشور است.