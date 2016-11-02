خدمت به خلق امانتی در دست مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر شامگاه چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بخشداران پیشین و جدید بخش مرکزی سرخه به میزبانی سالن باران این شهر ضمن اشاره به اینکه خدمت به خلق نعمتی است که خداوند متعال نصیب بندگان خالص خود خواهد کرد، ابراز داشت: خدمت به مردم جلال، شکوه، آبرو و عزت به مدیران ما خواهد داد که ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر باید مد نظر تمامی مسئولان نظام قرار گیرد.

وی افزود: خدمت به مردم مناطق محروم یکی از مهمترین اقداماتی است که در دوران مسئولیت از سوی مسئولان در نظر گرفته می شود همانطور که در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر نیز آمده، مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که آحاد مردم جامعه از آنها راضی باشند لذا باید تمام کوشش یک مسئول در زمینه خدمت رسانی و گره گشایی از کار خلق باشد.

امام جمعه سرخه درباره بخش مرکزی این شهرستان نیز توضیح داد: مسئولان ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی خوشبختانه به مناطق محروم نگاه خوبی دارند و این به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت خون شهدا پدید آمده است.

فاطمی بصیر همچنین خطاب به بخشدار جدید بیان داشت: از شما انتظار داریم تا در زمینه اقدامات و تمهیدات لازم برای فراهم کردن زمینه و بستر بازگشت و مهاجرت معکوس به روستاها اقدامات ویژه وعاجلی در دستور کار داشته باشید.

بخش مرکزی سرخه نیازمند نگاه ویژه مسئولان

فرماندار سرخه نیز در این مراسم ضمن تقدیر از بخشدار سابق بخش مرکزی، گفت: این بخش همچنان نیازمند نگاه مثبت مسئولان استانی است و راه اندازی پایگاه خدمات مسافری بین راهی در روستای افتر این بخش یکی از مطالبات مردم محسوب می شود.

علی مویدی زاده همچنین خدمتگزاری برای مردم مناطق محروم را به مثابه اجری دنیوی و اخروی دانست و ابراز داشت: خدمت به مردم فرصتی بسیار مغتنم است که مسئولان باید بکوشند تا از آن به بهترین نحو ممکن برای رسیدن به تکامل دنیوی و اخروی بهره ببرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وقایع ۱۳ آبان و اتفاقات این روز نیز اشاره داشت و گفت: در این روز دانشجویان خط امام با درایت بنیان گذار انقلاب اسلامی و از خودگذشتگی و رشادت های جوانان انقلابی و متدین، مرکز فساد و لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کرده و نشان دادند که استکبار جهانی همواره از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی دریغ نخواهند کرد.

فرماندار سرخه همچنین با دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی روز ۱۳آبان، گفت: مقابله با تهدیدات بیگانگان و استکبار جهانی به رهبری آمریکا، ا وظیفه خطیر و بسیار مهم برای مسئولان نظام است که باید در پیشبرد اهداف و سیاست های جمهوری اسلامی و ارائه خدمات مطلوب به مردم در کنار تقویت روحیه انقلابی و اسکتبار ستیزی تلاش بیشتری کنند.

در پایان این مراسم با حکم استاندار سمنان عباس غیاثی زاده به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان سرخه منصوب و از ظهور جعفری تقدیر شد.