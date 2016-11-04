اراده مان برای قهرمانی قویتر شد/ تاهیتی از بهترین های جهان است

پیمان حسینی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین شرایط خودش و این تیم در مسابقات جام بین قاره ای گفت: جا دارد این صعود دلچسب را از طرف همه بازیکنان به مردم خوب کشورم تبریک بگویم. روسیه یکی از قدرت های بلامنازع این رشته در دنیاست و همانطور که دیدید بازی خیلی سخت و فشرده‌ای را ما با این تیم انجام دادیم. پیروزی بر تیم روسیه خیلی سخت‌تر از پیروزی در دو بازی قبلی بود. این اتفاق با همت بچه ها افتاد.

وی در مورد اینکه به نظر می رسد دیدار با تاهیتی راحت تر از دیدار با روسیه باشد گفت: ما اینطور فکر نمی‌کنیم. تاهیتی هم مثل روسیه، مثل برزیل و مثل خود ما از قدرت‌های برتر این رشته در دنیاست و اگر اینطور نبود اصلا این تیم در این مسابقات حضور نداشت. گذشته هم نشان داده که این کشور در فوتبال ساحلی از قدرت های برتر دنیا است.

حسینی در مورد تاثیرخودش در پیروزی های تیم ملی گفت: این نظر لطف مردم عزیز است. اما رشته ما هم مثل فوتبال و همه رشته های گروهی دیگر یک ورزش گروهی و تیمی است و همه تیم باید زحمت بکشند. هر یک از بازیکنان یکی از چرخ دنده های این تیم هستند که باید با هم و کاملا هماهنگ به چرخش در بیایند تا کار تیم جلو برود. من هم یکی مثل بقیه بازیکنان.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مورد شانس قهرمانی این تیم نیز گفت: قبل از این که به نیمه نهایی برسیم و حتی قبل از این که به مسابقات بیاییم هم به قهرمانی در این بازی ها فکر می‌کردیم. اما الان که خودمان را نزدیک تر به این هدف می بینیم، عزم مان جزم تر است.

وی در پاسخ به این پرسش که ترجیح می دهید که در فینال این بازی با برزیل بازی کنید یا روسیه؟ گفت: راستش هنوز به این موضوع فکر نکردیم. فعلا همه فکر و ذکرمان روی بازی با تیم تاهیتی و عبور از این تیم و رسیدن به دیدار نهایی این بازی ها می باشد.

پیمان حسینی در مورد وضعیت خودش و اینکه مصدومیتی دارد گفت: امیدوارم که شرایط بدنی ام طوری باشد که بتوانم در این دو بازی هم برای تیم بازی کنم و شرمنده مردم خوب کشورم نشوم.