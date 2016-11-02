به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان با بیان اینکه واحدهای تولیدی با شرایط سخت کار می کنند، اظهار داشت: در صورتی که از واحدهای تولیدی پشتیبانی نشود با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: ما باید به واحدهای تولیدی در این شرایط سخت کمک کنیم که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دادستان لرستان جلسه ای در رابطه با مشاغل سخت و زیان آورخواهند گرفت که در این جلسه مسائل مربوط به مشاغل و زیان آور سخت بررسی شده و نتیجه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به معدن شن «خرگوش ناب» الشتر اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه دادستان منطقه را بررسی خواهد کرد و فعلا کارگاه شن در مکان خود بماند تا زمانی که برای آن راهکاری پیدا شود.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود به کارخانه آجر کاشانه کوهدشت اشاره کرد و گفت: در رابطه با ورشکستگی این کارخانه تحقیقاتی صورت گرفت و طبق نتیجه به دست آمده تنها با ورشکستگی این کارخانه طلب بانک ها وصول خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر واحد تولیدی نیاز به فردی حقوق دان دارد، افزود: واحدهای تولیدی باید مسائل حقوقی خود را برای دفاع از پرونده هایشان با وکیل و فردی حقوق دان در میان بگذارند.