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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد؛

واحدهای تولیدی لرستان نیازمند به‌کارگیری حقوقدان هستند

واحدهای تولیدی لرستان نیازمند به‌کارگیری حقوقدان هستند

خرم آباد - رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت به کار گیری حقوقدان در واحدهای تولیدی این استان برای پیگیری مسائل حقوقی آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان با بیان اینکه واحدهای تولیدی با شرایط سخت کار می کنند، اظهار داشت: در صورتی که از واحدهای تولیدی پشتیبانی نشود با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: ما باید به واحدهای تولیدی در این شرایط سخت کمک کنیم که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دادستان لرستان جلسه ای در رابطه با مشاغل سخت و زیان آورخواهند گرفت که در این جلسه مسائل مربوط به مشاغل و زیان آور سخت بررسی شده و نتیجه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به معدن شن «خرگوش ناب» الشتر اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه دادستان منطقه را بررسی خواهد کرد و فعلا کارگاه شن در مکان خود بماند تا زمانی که برای آن راهکاری پیدا شود.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود به کارخانه آجر کاشانه کوهدشت اشاره کرد و گفت: در رابطه با ورشکستگی این کارخانه تحقیقاتی صورت گرفت و طبق نتیجه به دست آمده تنها با ورشکستگی این کارخانه طلب بانک ها وصول خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر واحد تولیدی نیاز به فردی حقوق دان دارد، افزود: واحدهای تولیدی باید مسائل حقوقی خود را برای دفاع از پرونده هایشان با وکیل و فردی حقوق دان  در میان بگذارند.

کد مطلب 3814016

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