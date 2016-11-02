کنار گذرشرق اصفهان پس از هشت سال دوباره آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول زرگرپور عصر چهارشنبه در آئین افتتاحیه ورزشگاه بزرگ نقش جهان با بیان اینکه در ابتدای فعالیت خود در استان اصفهان پنج پروژه بزرگ استان را در اولویت قرار دادیم، اظهار داشت: ورزشگاه بزرگ نقش جهان، مصلی اصفهان، کمربندی شرق اصفهان، قطار شهری و قطار سریع‌السیر اصفهان- قم- تهران عنوان این پروژه‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از این پروژه‌ها بهره‌برداری و تعدادی نیز روی ریل بهره برداری قرار گرفته‌اند، اضافه کرد: یکی از این پروژه‌ها ورزشگاه نقش جهان بود که خوشبختانه امروز پس از ۲۳ سال شاهد بهره برداری این ورزشگاه بزرگ هستیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه همه مسئولان استان طی دو سال گذشته همه توان خود را برای بهره برداری از این ورزشگاه به کار گرفته‌اند، ادامه داد: خوشحالیم که این طرح بزرگ ملی امروز با درایت دولت تدبیر و امید و مشارکت شرکت فولاد مبارکه به بهره برداری رسید.

وی در خصوص بهره برداری از مصلی بزرگ اصفهان نیز ابراز داشت: این پروژه نیز از ۲۰ سال گذشته تاکنون آغاز بکار کرده است و از دو سال گذشته تاکنون و با همکاری شورای شهر، شهرداری، فولاد مبارکه و دیگر نهادها در حال حاضر شبستان اصلی آن پذیرای نمازگذاران است.

زرگرپور با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز تکمیل دیگر بخش‌های مصلای اصفهان و بهره برداری کامل از این مجموعه در دستور کار مسئولان استان قرار دارد، افزود: عملیات تکمیل مصلای اصفهان در دولت یازدهم مورد توجه جدی مسئولان استان قرار گرفت و با تغییر و اصلاح برخی طرح های آن، این عملیات شدت یافت.

وی در خصوص آخرین وضعیت قطار سریع السیر اصفهان – قم – تهران نیز ابراز داشت: این طرح نیز با پیگیری وزیر راه و شهرسازی در حال اجرایی شدن است و به زودی به بهره برداری می‌رسد.

استاندار اصفهان در ادامه به توقف هشت ساله طرح کنارگذر شرق اصفهان نیز اشاره داشت و گفت: در حال حاضر این طرح با همکاری صندوق بازنشستگان عملیات اجرایی خود را آغاز کرده است.

وی پیرامون قطار شهری اصفهان نیز افزود: امروز فاز دوم خط اول قطار شهری اصفهان بهره برداری شد و تا پنج سال آینده هر سه خط متروی اصفهان بهره برداری خواهد شد.